Tử vi chủ nhật (15/5/2022) của 12 con giáp: Sửu tiến xa tình cảm với nửa ấy, Thân có số tiền bất ngờ, Dậu xây dựng quan hệ thân thiết với đối tác

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp , nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Tý thực sự tỏa sáng, sức hấp dẫn, sự nổi trội của bạn thu hút mọi ánh nhìn, giúp cho bạn thu hút được mọi người xung quanh. Vậy thì đây là cơ hội để kết nối và xây dựng những mối quan hệ mới mẻ, đừng bỏ lỡ vì có thể một trong số họ sẽ trở thành bạn đời của bạn đấy nhé.

Sức khỏe của bản mệnh lúc này không được đảm bảo, do đó đừng cố tình bỏ qua các dấu hiệu không được khỏe của cơ thể rồi tiếp tục làm những việc quá sức trong ngày này đấy bạn nhé. Nếu có thể hãy nhờ người khác giúp để bản mệnh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, có những kế hoạch hoặc con người nào đó hại người tuổi Sửu khiến bản mệnh tổn hại về vấn đề tiền bạc. Hãy bình tĩnh để giảm thiểu thiệt hại ở mức tối thiểu bạn nhé, đừng để những rắc rối nhấn chìm bạn xuống.

Trái với sự bối rối vì không biết mọi việc diễn ra như thế nào, ngày hôm nay, tất cả trở nên sáng rõ đối với con giáp tuổi Sửu dưới sự soi sáng của Chính Quan, nó đã đem lại cho bạn tầm nhìn thoáng đãng, sự thấu suốt.

Chuyện tình cảm của bản mệnh khá tốt. Nhất là người độc thân may mắn tìm được người phù hợp để cả hai chia ngọt sẻ bùi và dễ dàng tiến xa hơn trong mối quan hệ ở tương lai.

Tuổi Dần

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên dù người tuổi Dần không muốn vẫn dễ rơi vào tranh chấp, bạn định bụng cho qua nhưng không thể nên đành phải đứng ra để lên tiếng. Thế nhưng có những người cố chấp, cứng đầu sẽ không bao giờ tin hay làm theo những gì bạn nói đâu.

Bản mệnh chớ sợ hãi rồi bỏ phí thời gian ngày hôm nay. Nếu bạn không muốn phí phạm thêm từng phút giây nào nữa thì hãy xắn tay áo vào hành động, thay vì quá bận lòng với những sự rủi ro hoặc kỳ vọng những may mắn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi nảy. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nên hạn chế thể hiện cái tôi, nhất là người lớn cảm thấy không vui về cách hành xử thiếu khôn ngoan của bạn. Thái độ của bạn có phần kiêu ngạo, thiếu khéo léo, hãy nhận ra lỗi của mình để xin lỗi nếu cần bạn nhé.

Kiếp Tài dự báo có thể một vấn đề có thể nảy sinh ngày hôm nay, nhưng mặt tích cực của nó là nhờ thế mà tuổi Mão cảm thấy trưởng thành hơn, làm việc hiệu quả hơn. Thế nên đây là cơ hội tốt để bạn vượt qua thử thách đấy.

Tuổi Thìn

Chính Ấn giúp tuổi Thìn hôm nay được mở mang tầm mắt. Những điều mà bạn khám phá được rất giá trị, nó hỗ trợ bạn xem xét mọi thứ ở góc độ mới mẻ, hoàn toàn khác biệt. Đừng bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm cuộc sống theo một chiều hướng rất khác nhé.

Bạn đang có được những điều kiện thuận lợi và chúng không tự nhiên mà có được vì thường là có sự giúp sức từ rất nhiều người. Do đó, bản mệnh nên trân trọng và bày tỏ sự biết ơn với những ai đã hậu thuẫn mình trong suốt thời gian qua.

Tuổi Tỵ

Thực Thần se duyên cho tuổi Tỵ với những mối quan hệ mới tốt đẹp. Ai đó tò mò về bạn, quan tâm đến bạn và muốn biết thật nhiều các thông tin về bạn. Vậy thì đây chính là ngày để bạn giới thiệu mình đấy, hãy tự tin và hãy cho mọi người thấy bạn thực sự là người thế nào nhé.

Tử vi ngày mới dự báo về một số biểu hiện không tốt liên quan tới chuyện tiền nong. Bản mệnh chớ vay thêm nhiều tiền, nhất là khả năng chi trả của bạn đang hạn hẹp, nhất là đối với những ai đang mất việc trong thời kỳ dịch bệnh này nên chọn lối sống tiết kiệm thì hơn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hôm nay dễ trở lên nóng vội, dễ có những quyết định mù quáng, bị cảm xúc đưa đẩy. Đừng cứ đẩy mình vào rắc rối rồi nhờ ai đó giúp hay nói lời xin lỗi cũng trở thành muộn màng đấy bạn nhé.

Ngày có Thương Quan, tuổi Ngọ chớ làm mình làm mẩy, thay vào đó bạn cần khiêm tốn, thậm chí là thừa nhận sai lầm của mình nếu cần. Đừng cho rằng mình tài trí là có thể làm được mọi thứ, bạn luôn có khuyết điểm nào đó chỉ là bạn không đối diện với nó mà thôi.

Bạn lúc này nên lưu tâm hơn tới vấn đề sức khỏe, nhất là những ai hay đau ốm, có thể là hệ thống miễn dịch của bạn đang giảm sút, do đó nên cố gắng ăn uống nhiều chất hơn, đa dạng đồ ăn, điều quan trọng là phải không được thức khuya.

Tuổi Mùi

Thìn Mùi Tứ Hành Xung dự báo về một sự chia xa nào đó mà người tuổi Mùi không hề mong đợi. Bạn phải chấp nhận sự thay đổi này như là điều đương nhiên xảy ra trong cuộc sống của mình.

Chính Tài giúp cho con giáp tuổi Mùi nhạy cảm hơn với vấn đề tiền bạc và rất dễ gia tăng doanh thu cho những mảng kinh doanh mà bản mệnh đang theo đuổi trong ngày hôm nay. Một số người làm công ăn lương còn được gia đình hỗ trợ và cho thêm tiền.

Sức khỏe đang là vật cản khiến cho tham vọng của bạn có thể phải chậm lại tiến trình cho đến khi bạn khỏe mạnh trở lại đấy. Nếu thường xuyên mất ngủ bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh xa các thiết bị điện tử để đầu óc được nghỉ ngơi hoàn toàn, không nên lạm dụng thuốc.

Tuổi Thân

Nhờ có Thiên Tài mà có khả năng lớn con giáp tuổi Thân được giúp đỡ về tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn đủ biết rằng để kiếm tiền không phải là việc dễ dàng gì cả, nên nếu ai đó hỗ trợ thì bạn cực kỳ trân trọng tấm lòng của người ta.

Dù việc liên quan tới giấy tờ hôm nay không nhiều nhưng tuổi Thân cũng không được chủ quan trong ngày có Thiên Quan. Bạn cần phải đọc kỹ mọi giấy tờ, văn bản trước khi ký kết, nếu không bạn có thể rơi vào rắc rối vì mắc sai lầm. Cẩn thận hôm nay, bạn sẽ không phải đau đầu vào ngày mai.

Những điều mà bạn nói ngày hôm nay thật sự ngọt ngào, thu hút. Vậy thì bạn chính là tâm điểm của đám đông, bạn thu hút mọi người, mọi ánh nhìn và có được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh đấy.

Tuổi Dậu

Hôm nay nhờ Tam Hội nên cũng là ngày để tuổi Dậu mở rộng các hoạt động, tăng cường trải nghiệm và kết nối. Hãy bắt đầu bằng cách thực hiện cuộc gọi với những đối tác bạn quan tâm, xây dựng các tương tác mới, điều đó sẽ đem lại cho bạn thật nhiều ý tưởng thú vị, đừng bỏ qua.

Chính Tài mang lại tín hiệu vui liên quan đến tiền bạc cho con giáp tuổi Dậu. Nhưng nên nhớ khi nhận được tiền thì bạn nên ưu tiên một phần trả nợ, một phần để tiết kiệm cho việc đầu tư, bảo đảm tương lai trước khi muốn mua sắm gì bạn nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh cần chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Ví dụ như một cuộc dạo chơi, những trải nghiệm thú vị giữa thiên nhiên sẽ đem lại cho bạn một tinh thần thư giãn, thoải mái hơn trong những ngày hối hả, mệt mỏi này. Hãy cố gắng để cân bằng tâm trí của mình một chút nhé.

Tuổi Tuất

Thiên Tài mang tới cơ may cho con giáp tuổi Tuất, nhờ đó mà của cải của không ít bản mệnh thuộc con giáp này được cải thiện trong thời gian này. Không những thế có một số người còn có thể làm giàu nhờ những món hàng bán được giá cao, lãi suất lớn.

Bản mệnh nên tránh xa các rắc rối trong chuyện tình cảm có thể xảy ra trong hôm nay. Bạn đang quá dễ tin người ngoài và không đánh giá cao những lời giải thích của người ấy cũng như các thành viên trong gia đình mình, đó là một sai lầm đấy nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi nảy. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Hợi

Tại sao bạn và những người mình yêu quý không trò chuyện, chia sẻ về điều mà mọi người cảm thấy quan trọng hả tuổi Hợi? Nhân khi có Tam Hội, bạn và mọi người sẽ tìm ra được những cảm xúc chung, những ý tưởng thú vị cho đời sống của mình và cả những lời khuyên hay ho.

Khi có cơ hội phát huy được nội lực của mình trong ngày Thiên Ấn nâng đỡ, con giáp tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn. Có thể nói, đây là ngày để bạn xác định những mục tiêu mới mẻ, rõ rệt hơn cho mình đấy.

Sức khỏe của bạn lúc này đang giảm sút, hãy bỏ ngay thói quen đi ngủ muộn và ăn uống không đúng bữa đi nhé vì đó là tác nhân khiến bạn không duy trì được thể trạng tốt trong ngày này.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!