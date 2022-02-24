Đúng ngày đầu tiên của tháng 3, Thần Tài rung chuông gọi tên 3 con giáp này, vận mệnh đủ đầy, thăng tiến nhanh chóng, phúc khí thịnh vượng, an khang cát tường

Người tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, giỏi giang và có chí tiến thủ. Con giáp này có gan làm giàu, có chí cầu tiến nên bao nhiêu khốn khó cũng không thể khiến Tỵ chùn bước. Ngược lại, đấy chính là động lực để Tỵ càng ngoan cường, chăm chỉ làm việc hơn.

Đúng ngày đầu tiên của tháng 3, với tài năng, trình độ và vốn hiểu biết của mình, cộng thêm chút may mắn Tỵ sẽ đại cát đại lợi, ăn nên làm ra. Đổi đời sau một đêm, giàu lên trong chớp mắt là chuyện chắc chắn sẽ thành hiện thực với Tỵ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi cả đời được hưởng phúc dày, quý nhân kề bên, chỉ cần có việc là được người khác đưa tay giúp đỡ, mọi khó khăn đều dễ dàng vượt qua, nhờ đó mà các bạn hầu như ít khi phải sống trong tâm trạng lo lắng, u sầu, cuộc sống thoải mái dễ chịu khiến nhiều người phải ghen tị.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ những người tuổi Hợi là người ngốc có phúc khí của người ngốc song thực ra không phải vậy. Con giáp này rất giỏi quan sát và phân tích, trong công việc đặc biệt tỉ mỉ, cẩn thận, vì thế mà họ luôn được lãnh đạo tán thưởng. Cộng thêm sự đề bạt của quý nhân, Tuổi Hợi sẽ thăng tiến rất nhanh, thành tựu thu được cũng rất đáng ngưỡng mộ vào đúng ngày đầu tiên của tháng 3.

Tuổi Hợi sẽ thăng tiến rất nhanh, thành tựu thu được cũng rất đáng ngưỡng mộ vào đúng ngày đầu tiên của tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tài lãnh đạo, luôn có những đóng góp độc đáo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tử vi tháng 3 có nói, thời gian qua bản mệnh đã liên tục bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên công việc trì trệ, khó khăn chồng chất. Tuy nhiên, đúng ngày đầu tiên của tháng 3, con giáp này sẽ lấy lại những gì đã mất, tài vận không ngừng tăng lên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.