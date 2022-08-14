Đúng ngày 15/8/2022, top 3 con giáp "đen cả tình lẫn tiền" làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận tiểu nhân hãm hại, phòng ngừa tài chính, sức khỏe suy giảm

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 11:13

Tử vi 12 con giáp dự báo 3 con giáp sau đây ngày 15/8/2022 cần phải chú ý cẩn thận bởi có thể sẽ có nhiều chuyện xui xẻo xảy ra.

Tuổi Sửu

Ngày 15/8 này tuổi Sửu sẽ đối mặt với nhiều chuyện xui xẻo có thể xảy tới. Chuyện tình cảm không như ý khiến cho con giáp này không khỏi buồn bã, ủ rũ. Những mâu thuẫn từ chuyện nhỏ nhặt hàng ngày có thể trở thành điều cản trở tình cảm phát triển xa hơn. Hai người cần thêm thời gian để tìm hiểu cũng như nhìn lại lòng mình.

Ngoài ra tuổi Sửu đôi lúc vì tự tin thái quá mà làm việc không cân nhắc trước sau, vội vàng dẫn đến gặp trở ngại. Điều này cũng khiến bản mệnh dễ rước họa vào thân, bị cô lập vì cảm thấy không ai hiểu mình, khó tâm sự chia sẻ với người khác. Ngoài ra con giáp này cũng cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình.

Đúng ngày 15/8/2022, top 3 con giáp 'đen cả tình lẫn tiền' làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận tiểu nhân hãm hại, phòng ngừa tài chính, sức khỏe suy giảm - Ảnh 1
Ngày 15/8 này tuổi Sửu sẽ đối mặt với nhiều chuyện xui xẻo có thể xảy tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 15/8/2022 của 12 con giáp, hôm nay tuổi Dần gặp phải hung tinh, con giáp này có thể sẽ vì cẩu thả mà làm sai chuyện gì đó và phải trả giá bằng chính tiền bạc của mình. Tình hình tài chính không phải dư dả, chỉ đủ ăn đủ tiêu mà nay còn gánh chịu hậu quạ nặng nề này khiến bản mệnh không khỏi lo lắng, chán nản.

Hôm nay tuổi Dần trở nên hiếu thắng, thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến nói những lời thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Việc này có thể khiến người tuổi Dần bị khiển trách, công việc cũng không được như mong đợi. Nếu có dự định đi đâu đó, bản mệnh nên chú ý bảo quản tư trang, đồ đạc, tài sản của mình thật chặt chẽ bởi có điềm báo họa mất tiền của.

Vận trình tình cảm cũng không vui vẻ hơn là mấy. Đối phương đã không hiểu và thông cảm cho bản mệnh, lại còn trách móc, chỉ trích mãi không thôi. Nhiều lúc con giáp này cũng không hiểu tại sao hai người có thể ở bên nhau lâu đến vậy khi mà chỉ cần nói một câu thôi là đã bất đồng, chẳng ai chịu nhường ai. Thế nhưng suy đi tính lại, cũng chỉ có người ấy là chịu được tính khí của tuổi Dần mà thôi.

Đúng ngày 15/8/2022, top 3 con giáp 'đen cả tình lẫn tiền' làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận tiểu nhân hãm hại, phòng ngừa tài chính, sức khỏe suy giảm - Ảnh 2
Tuổi Dần gặp phải hung tinh, con giáp này có thể sẽ vì cẩu thả mà làm sai chuyện gì đó và phải trả giá bằng chính tiền bạc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay của người tuổi Thìn tốn công tổn sức làm việc là thế, nhưng công lao cuối cùng lại chưa được tập thể công nhận. Đường quan vận gặp trở ngại do kẻ tiểu nhân ngáng đường.

Muốn thăng tiến đường công danh, không còn cách nào khác bạn phải thiết lập được những mối quan hệ tốt đẹp. Một lãnh đạo giỏi không chỉ có cái “tầm” cao rộng mà còn phải có cái “tâm” tốt. Xây dựng quan hệ từ cái tâm lương thiện ắt sẽ có được thành quả tươi sáng.

Ngày hôm nay, sức khỏe của bạn có phần suy giảm, cần đề phòng bệnh về đường tiêu hóa. Không nên ăn hàng quán hay ăn nhiều đồ chiên rán, dễ bị đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, thậm chí là ngộ độc thực phẩm.

Đúng ngày 15/8/2022, top 3 con giáp 'đen cả tình lẫn tiền' làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận tiểu nhân hãm hại, phòng ngừa tài chính, sức khỏe suy giảm - Ảnh 3
Tử vi hôm nay của người tuổi Thìn tốn công tổn sức làm việc là thế, nhưng công lao cuối cùng lại chưa được tập thể công nhận - Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng 7h sáng ngày lễ 2/9: top 3 con giáp được Thần Tài theo gót, tiền vô như nước, của cải dồi dào, thỏa sức tiêu xài không phải lo nghĩ

Đúng 7h sáng ngày lễ 2/9: top 3 con giáp được Thần Tài theo gót, tiền vô như nước, của cải dồi dào, thỏa sức tiêu xài không phải lo nghĩ

Nhờ chăm chỉ hành thiện, tích đức, 3 con giáp sau đây đúng 7h sáng vào ngày lễ 2/9 sẽ nhận được rất nhiều may mắn về tài lộc.

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