Đúng 0h ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch: 3 cặp con giáp nếu kết hợp làm ăn sẽ trúng độc đắc, buôn đâu giàu đó, tiền bạc chảy vào túi đều như suối

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 07:55

Tháng 8 âm lịch sắp tới đây, những cặp con giáp này nếu có kết hợp làm ăn buôn bán sẽ cực kỳ thuận lợi, buôn may bán đắt, lãi lộc đề huề, khách hàng ra vào nườm nượp.

Cặp đôi con giáp tuổi Mão và tuổi Tuất

Trong tháng 8 âm, theo tử vi học, tuổi Mão và tuổi Tuất đều được các sao cát tinh chiếu xuống, trợ giúp mọi việc trong cuộc sống.

Dù những tháng trước có khó khăn đến đâu, khi đến tháng này, mọi việc của 2 con giáp này đều diễn ra ổn thỏa cả. Nếu kết hợp với nhau, họ sẽ cùng thăng tiến trên đường công danh và sự nghiệp.

Tuổi Mão vốn là một người thông minh và luôn cố gắng làm mọi chuyện để đạt được kết quả tốt nhất. Với tài nhìn xa trông rộng, tuổi Mão có thể đoán trước được điều gì sắp xảy đến tiếp theo.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất lại là một người chăm chỉ và cẩn thận, từng bước đi trong công việc đều được tuổi Tuất suy nghĩ một cách kỹ càng nhất.

Vì vậy, khi kết hợp với nhau, hai con giáp này sẽ vận dụng những tài năng thiên bẩm vốn có của mình để cho ra một sự thành công vô cùng lớn.

Ngoài ra, cả tuổi Mão và tuổi Tuất đều có sự may mắn về đường tài lộc trong tháng này. Vì vậy, nên kết hợp với nhau để phát huy được sức mạnh mỗi người.

Đúng 0h ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch: 3 cặp con giáp nếu kết hợp làm ăn sẽ trúng độc đắc, buôn đâu giàu đó, tiền bạc chảy vào túi đều như suối - Ảnh 1
Cả tuổi Mão và tuổi Tuất đều có sự may mắn về đường tài lộc trong tháng này. Vì vậy, nên kết hợp với nhau để phát huy được sức mạnh mỗi người - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi con giáp tuổi Tý và tuổi Hợi

Người tuổi Tý thông minh nhanh nhẹn, cần cù chăm chỉ rất thích hợp với những công việc đề cao giá trị bản thân. Trong khi đó người tuổi Hợi lại khiêm nhường, hay có những kế sách vào thời điểm quan trọng. Vì thế hai tuổi này kết hợp thì thắng lợi thu về càng lớn.

Tháng 8 âm lịch này, cả con giáp tuổi Tý và tuổi Hợi đều được quý nhân phù trợ. Cầu gì được nấy, những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nên tận dụng ngay thời điểm này để kết hợp làm ăn với nhau để gia tăng tài lộc nhé.

Đúng 0h ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch: 3 cặp con giáp nếu kết hợp làm ăn sẽ trúng độc đắc, buôn đâu giàu đó, tiền bạc chảy vào túi đều như suối - Ảnh 2
Tháng 8 âm lịch này, cả con giáp tuổi Tý và tuổi Hợi đều được quý nhân phù trợ. Cầu gì được nấy, những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

 Cặp đôi con giáp tuổi Tỵ và tuổi Thân

Tuổi Tỵ và tuổi Thân là 2 con giáp này vốn có mệnh tương sinh với nhau. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là 2 con giáp này khi tiếp xúc hoặc nói chuyện với nhau thường có xu hướng khắc khẩu.

Nhưng khi kết hợp, cặp đôi tuổi Tỵ và tuổi Thân sẽ làm việc vô cùng ăn ý, đem lại nhiều nguồn tài vận lớn đến một cách tự nhiên.

Tuổi Tỵ là con giáp nhạy bén trong công việc, nhanh nhẹn, hơn hết con giáp này có tài giao tiếp. Trong công việc, nhờ có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh mà mọi chuyện của người tuổi Tỵ đều được giúp đỡ, diễn ra rất thuận lợi.

Còn tuổi Thân lại thông minh, có nhiều kiến thức chuyên môn giỏi. Tuổi Thân luôn biết cách sắp xếp kế hoạch dự án một cách hợp lý nhất. Vì vậy, khi kết hợp với nhau, 2 con giáp này sẽ tạo thành sự 'song kiếm hợp bích'.

Trong tháng 8 âm, tuổi Tỵ và tuổi Thân đều được thần tài chiếc cố và gặp nhiều may mắn đến. Vì vậy nên cùng cố gắng để đạt các thành quả vượt ngoài mong đợi của mình.

Đúng 0h ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch: 3 cặp con giáp nếu kết hợp làm ăn sẽ trúng độc đắc, buôn đâu giàu đó, tiền bạc chảy vào túi đều như suối - Ảnh 3
Trong tháng 8 âm, tuổi Tỵ và tuổi Thân đều được thần tài chiếc cố và gặp nhiều may mắn đến - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Tháng 7 âm lịch cô hồn này, thần tài gõ cửa: 3 con giáp sau đây hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp - tài chính - tình duyên

Tháng 7 âm lịch cô hồn này, thần tài gõ cửa: 3 con giáp sau đây hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp - tài chính - tình duyên

Nếu bạn thuộc 3 con giáp sau đây, thì theo tử vi dự đoán, tháng 7 âm lịch này bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn về cả sự nghiệp, tiền bạc lẫn tình yêu đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn tháng 8 # tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng