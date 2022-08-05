Tháng 7 âm lịch cô hồn này, thần tài gõ cửa: 3 con giáp sau đây hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp - tài chính - tình duyên

Người tuổi Mão trong tháng 7 âm lịch này sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Nếu như họ đang chờ đợi một tin tức nào đó trong sự nghiệp thì hẳn đó sẽ là một tin tốt. Trong cuộc sống lẫn công việc, người tuổi Mão biết chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh, có tinh thần học hỏi và họ đã nhận được sự công nhận từ cấp trên. Tháng 7 âm này người tuổi Mão có thể được thăng chức, đạt một vị trí công việc mà họ hằng mong ước.

Bên cạnh sự ổn định về công việc, người tuổi Mão còn có cơ hội gặp được nửa kia của đời mình, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và đi đến một cuộc hôn nhân viên mãn.

Người tuổi Thìn sẽ được ưu ái rất nhiều về mặt tài chính trong tháng 7 âm này - Ảnh minh họa: Internet

Dù năm nay là năm không mấy thuận lợi của người tuổi Thìn, đặc biệt là Canh Thìn nhưng trong tháng 7 âm này, người tuổi Thìn sẽ được ưu ái rất nhiều, nhất là về mặt tài chính. Nếu như người tuổi Thìn có ý định mở kinh doanh riêng thì sẽ làm ăn khấm khá và có cơ hội phát triển trên thương trường.

Về tình duyên, người tuổi Thìn có thể gặp một ý trung nhân mà bạn đang chờ đợi và nếu hòa hợp với nhau sẽ có thể đi đến một cái kết đẹp trong thời gian tới.

Tuổi Mùi

Tháng 7 âm này người tuổi Mùi sẽ nhận tam hỷ, may mắn về cả sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi phần lớn sống rất ngay thẳng, chân thành, luôn yêu thương những người xung quanh. Chính vì thế tháng 7 âm lịch này họ sẽ gặp rất nhiều may mắn, tam hỷ trong sự nghiệp - tài chính - tình duyên. Những người tuổi Mùi có thể nhận được sự giúp đỡ từ một quý nhân và từ đó có thể thu tiền bạc về gấp 2-3 lần.

Đặc biệt trong tháng 7 âm này người tuổi Mùi sẽ gặp được nửa kia hợp ý mình vừa ý cả cha mẹ, có một chuyện tình duyên thật lãng mạn và hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm