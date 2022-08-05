Tháng 7 âm lịch cô hồn này, thần tài gõ cửa: 3 con giáp sau đây hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp - tài chính - tình duyên

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 12:00

Nếu bạn thuộc 3 con giáp sau đây, thì theo tử vi dự đoán, tháng 7 âm lịch này bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn về cả sự nghiệp, tiền bạc lẫn tình yêu đấy.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong tháng 7 âm lịch này sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Nếu như họ đang chờ đợi một tin tức nào đó trong sự nghiệp thì hẳn đó sẽ là một tin tốt. Trong cuộc sống lẫn công việc, người tuổi Mão biết chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh, có tinh thần học hỏi và họ đã nhận được sự công nhận từ cấp trên. Tháng 7 âm này người tuổi Mão có thể được thăng chức, đạt một vị trí công việc mà họ hằng mong ước.

Tháng 7 âm lịch cô hồn này, thần tài gõ cửa: 3 con giáp sau đây hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp - tài chính - tình duyên - Ảnh 1
Người tuổi Mão có thể đạt một vị trí công việc mà họ hằng mong ước trong tháng 7 âm này - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh sự ổn định về công việc, người tuổi Mão còn có cơ hội gặp được nửa kia của đời mình, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và đi đến một cuộc hôn nhân viên mãn.

Tuổi Thìn

Tháng 7 âm lịch cô hồn này, thần tài gõ cửa: 3 con giáp sau đây hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp - tài chính - tình duyên - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ được ưu ái rất nhiều về mặt tài chính trong tháng 7 âm này - Ảnh minh họa: Internet

Dù năm nay là năm không mấy thuận lợi của người tuổi Thìn, đặc biệt là Canh Thìn nhưng trong tháng 7 âm này, người tuổi Thìn sẽ được ưu ái rất nhiều, nhất là về mặt tài chính. Nếu như người tuổi Thìn có ý định mở kinh doanh riêng thì sẽ làm ăn khấm khá và có cơ hội phát triển trên thương trường. 

Về tình duyên, người tuổi Thìn có thể gặp một ý trung nhân mà bạn đang chờ đợi và nếu hòa hợp với nhau sẽ có thể đi đến một cái kết đẹp trong thời gian tới. 

Tuổi Mùi

Tháng 7 âm lịch cô hồn này, thần tài gõ cửa: 3 con giáp sau đây hưởng phước lớn, thuận lợi cả về sự nghiệp - tài chính - tình duyên - Ảnh 3
Tháng 7 âm này người tuổi Mùi sẽ nhận tam hỷ, may mắn về cả sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi phần lớn sống rất ngay thẳng, chân thành, luôn yêu thương những người xung quanh. Chính vì thế tháng 7 âm lịch này họ sẽ gặp rất nhiều may mắn, tam hỷ trong sự nghiệp - tài chính - tình duyên. Những người tuổi Mùi có thể nhận được sự giúp đỡ từ một quý nhân và từ đó có thể thu tiền bạc về gấp 2-3 lần.

Đặc biệt trong tháng 7 âm này người tuổi Mùi sẽ gặp được nửa kia hợp ý mình vừa ý cả cha mẹ, có một chuyện tình duyên thật lãng mạn và hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), 3 con giáp số đỏ nhất bảng vàng, tiền bạc gia tăng, sự nghiệp phất như Rồng bay, đón vô số cơ hội kiếm tiền

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), 3 con giáp số đỏ nhất bảng vàng, tiền bạc gia tăng, sự nghiệp phất như Rồng bay, đón vô số cơ hội kiếm tiền

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp được dự đoán có công việc suôn sẻ, tiền bạc ngập két, tài lộc chạm đỉnh, đạt được thành công trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 7 tử vi tháng 7 âm lịch con giáp tháng cô hồn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng