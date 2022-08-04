Tử vi 3 ngày cuối tuần (5/8 - 7/8), Thần Tài chiếu độ, hỷ khí đầy nhà, 3 con giáp hóa cát trừ hung, thuận lợi phát tài, khai thông sự nghiệp, tiền bạc, của cải liên tiếp đổ vào kho

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 09:30

Tử vi 3 ngày cuối tuần (5/8 - 7/8), 3 con giáp may mắn vận trình suôn sẻ, thuận lợi phát tài, của cải liên tiếp đổ vào kho.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối tuần vận trình lên hương. Con giáp may mắn có rất nhiều nguồn thu dồi dào ở cả công việc chính và phụ thu. Nếu là người làm ăn kinh doanh, con giáp thành công vang dội, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền vào như nước cho mà xem. Còn với những người làm công ăn lương, con giáp may mắn bởi lẽ sẽ có quý nhân phù trợ, giúp bạn phát huy được năng lực thiên bẩm của chính mình, tất yếu sẽ được tăng tiến mà thôi.

Trong thời gian này, dù con giáp có khó khăn cách mấy cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Công việc suôn sẻ, tài chính dư giả tiền của cho cả năm thảnh thơi mà đi du lịch.

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối tuần vận trình lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới đón nhận nhiều phúc lộc. Con giáp sẽ được quý nhân trợ giúp nhiều trên con đường sự nghiệp, cơ hội thăng quan tiến chức không hề ít chút nào. Bản mệnh không cần phải làm việc quá sức mình, chỉ cần tập trung nỗ lực, phấn đấu hết mình là đã có được thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhìn chung, cận trình sắp tới của con giáp không có gì đáng ngại.

Đáng chú ý, con giáp có khả năng đón tài lộc bất ngờ ập đến nữa. Tiền bạc vào nhà ai cũng muốn nhưng đừng vì quá ham mê tiền bạc mà mù quáng, đưa ra những quyết định sai lầm.

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Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới đón nhận nhiều phúc lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi. Thần Tài chiếu độ, giúp con giáp hóa cát trừ hung, hóa giải những điềm xui rủi, giúp cho bản mệnh thoát khỏi những khúc mắc trong công việc hay tranh chấp về tiền bạc. Tử vi cho thấy, Tuất đang nằm trong danh sách những con giáp may mắn nhất nhất thời điểm này.

Con đường quan lộc của bản mệnh vô cùng rộng mở, thu nhập chính không ngừng tăng lên. Đồng thời, tài lộc hưng vượng còn thúc đẩy vận trình trong năm của con giáp này. Cát khí không ngừng đầy lên, tài vận hanh thông đến không ngờ.

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Người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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