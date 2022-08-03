Đúng ngày lễ Vu Lan, phúc khí hanh thông, cát thần che chở, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, vận trình thuận lợi, hỷ sự ngập nhà, tiền tài dư dả, gia đạo êm ấm, bình an

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 18:40

Đúng ngày lễ Vu Lan, 3 con giáp may mắn thuận lợi tiến thân, hỷ sự ngập nhà, đón nhận nhiều tin vui, hỷ sự.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vào đúng ngày lễ Vu Lan khai thông vận mệnh, cát lộc đầy nhà. Quý nhân giúp đỡ bạn vượt khó khăn, chỉ lối dẫn đường để tài lộc tìm đến bạn. Hãy nắm bắt cơ hội, chẳng mấy khi có vận may đến bên mình, không được bỏ sót dù chỉ một chút lợi nhỏ. Con giáp có cơ hội thắng lớn trong các trò chơi may rủi, thu được nguồn lợi vô cùng to lớn. Hãy tận dụng cơ hội này để cải thiện con đường tài lộc.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn và nửa kia sau bao cãi vã cũng trở về bên nhau. Tình yêu ngày càng thăng hoa khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Dần vào đúng ngày lễ Vu Lan khai thông vận mệnh, cát lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vào đúng ngày lễ Vu Lan ăn nên làm ra, tiền tài dư dả. Con giáp có khả năng xử lý nhiều vấn đề một lúc, công việc trôi chảy, hanh thông. Những người bạn làm việc cùng rất thân thiện và quan tâm đến những gì bạn nói. Bạn làm tốt hơn nếu bạn thực hiện nhiều dự án với tư cách một nhóm hơn là cá nhân, hãy tạo ra một bầu không khí cảm hứng và tin tưởng lẫn nhau.

Gia đạo êm ấm. Bản mệnh hiếu thảo với bậc sinh thành, yêu thương các thành viên trong gia đình. Tổ ấm chính là động lực giúp con giáp cố gắng từng ngày.

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Người tuổi Sửu vào đúng ngày lễ Vu Lan ăn nên làm ra, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vào đúng ngày lễ Vu Lan đón chờ nhiều hỷ sự. Công việc của con giáp may mắn diễn ra vô cùng thuận lợi. Gặp ngày nhị hợp nên bạn trở nên sáng dạ, nhạy bén và linh hoạt hơn bao giờ hết. Bản mệnh dễ dàng tìm ra được cơ hội để chuyển mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng biến giấc mơ thành hiện thực.

Gia đạo bình an. Con giáp có thể đón nhận tin vui sum họp từ những người thân ở xa. Hãy tận dụng thời gian bên gia đình, tạo dựng nhiều kỷ niệm đẹp với người thân yêu.

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Người tuổi Tỵ vào đúng ngày lễ Vu Lan đón chờ nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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