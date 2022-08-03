Tử vi 7 ngày tới (4/8 - 10/8), sách tiên tri ghi rõ, 3 con giáp đẩy lùi vận xui, nghênh đón cát lộc, phúc khí căng tràn, tiền vàng dư dả, may mắn, hỷ sự song hành tiến bước

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 22:18

Tử vi 7 ngày tới (4/8 - 10/8), 3 con giáp may mắn đẩy đẩy lùi vận xui, phúc khí căng tràn, cầu gì được này.

Tuổi Thân

Trong 7 ngày tới, người tuổi Thân tài rực rỡ tiền tài, hanh thông sự nghiệp. Bản mệnh có cơ hội làm giàu, không những vậy còn có nhiều quý nhân giúp sức, tiền tài, của cải ngày một nhiều lên. Dù chưa thể trở thành đại gia nghìn tỷ nhưng bạn vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng, chi tiêu thả ga không cần lo nghĩ.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều khởi sắc. Bản mệnh và người ấy quyết định cho nhau một cơ hội để trở về bên nhau. Người độc thân cần mở lòng để đón nhận nhân duyên trời định.

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Trong 7 ngày tới, người tuổi Thân tài rực rỡ tiền tà0 - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Vân trình xuất hiện nhiều điều tốt cho tuổi Dậu. Đây là con giáp có nhiều cơ hội đi đây đi đó nhờ thế mà công việc có thêm nhiều không gian phát triển, đường tài vận cũng theo đó mà lên. Những nỗ lực đó mang về cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến, đặc biệt càng về cuối năm thì vận trình càng khởi sắc.

Thu nhập bùng nổ là điều mà con giáp này phải ngạc nhiên. Con giáp may mắn chỉ cần làm tốt việc của mình, luôn giữ cho mình trạng thái làm việc tốt nhất để đạt hiệu quả công việc cao nhất thì tự nhiên tiền bạc sẽ từ trên trời rơi xuống thôi.

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Vân trình xuất hiện nhiều điều tốt cho tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự đoán, công việc của người tuổi Tuất tiến triển tương đối thuận lợi trong 7 ngày tới. Đặc biệt, những người khởi nghiệp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối cho đến thành công.Nhìn chung, vận trình thuận lợi, con giáp dù ở lĩnh vực nào cũng sẽ đạt được những thắng lợi nhất định. Thu nhập cũng vì thế mà tăng lên không ngừng. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp  sẽ đổi đời trong nay mai.

Đại cát tinh này vượng tài vượng lộc, có thể bảo hộ cho vận trình trong suốt 1 năm dài, giúp cho con giáp may mắn này thăng tiến không ngừng. 

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Dự đoán, công việc của người tuổi Tuất tiến triển tương đối thuận lợi trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

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