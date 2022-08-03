Tử vi 20 ngày tới, Thần Tài che chở, phú quý ngập tràn, 3 con giáp cát lộc dư dả, may mắn đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, thỏa chí làm giàu, tiêu tiền thả ga không lo về giá

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 21:30

Tử vi 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn cát lộc dư dả, sự nghiệp thăng hoa, thuận lợi thăng tiến.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 20 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình dư dả. Con giáp làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ, vạn sự đều hanh thông, nếu tiếp tục giữ vững tinh thần nỗ lực thì chắc chắn sẽ thăng hoa. Không những kiếm được nhiều tiền mà còn dư dả sống đến vài năm sau. Con giáp này được dự báo sẽ cải thiện thu nhập đáng kể.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau nhiều hơn.

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Người tuổi Sửu trong 20 ngày tới cát lộc đầy nhà, vận trình dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 20 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Nhờ quý nhân tam hội mà con đường công danh sự nghiệp của con giáp trở nên bằng phẳng, thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vận tài lộc có nhiều điểm sáng, bản mệnh có được nguồn thu nhập ổn định và ngày càng gia tăng. Con giáp chi tiêu thả ga không lo không nghĩ.

Về tình cảm, người có gia đình vợ chồng ổn định; người chưa kết hôn nên giữ khoảng cách với những người khiến mình cảm thấy không vui, đừng ép bản thân làm điều không muốn. 

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Người tuổi Mùi trong 20 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 20 ngày tới cát lộc dư dôi, làm ăn thuận lợi. Con giáp may mắn được tận hưởng thành quả nếu đã chăm chỉ dành thời gian cho các công việc làm thêm suốt thời gian qua. Mọi sự cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Một số người có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên bạn tốt hơn nên cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức mình.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nhắc nhở con giáp này chớ nên chủ quan mà bỏ lỡ các cơ hội kiếm tiền đang ở ngay trước mắt.

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Người tuổi Hợi trong 20 ngày tới cát lộc dư dôi, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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