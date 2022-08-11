Tử vi 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), may mắn như Quý Nhân, 3 con giáp thu hái bộn tiền, đời khởi sắc như ý, viên mãn đến cả năm

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), người tuổi Tý có quý nhân phù trợ nên tài lộc trong lĩnh vực kinh doanh tăng vọt. Người tuổi Tý sinh năm 1984, 1996 nếu làm kinh doanh sẽ ký được nhiều hợp đồng, thu hái bộn tiền. Đối với những người làm ăn buôn bán nhỏ thì trong tháng tới, họ có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Tý sở hữu tư duy nhanh nhạy và có óc sáng tạo. Họ giỏi giao tiếp xã hội và luôn giàu nhiệt huyết, quyết tâm trong công việc. Người tuổi này nhiều tham vọng, có đầu óc kinh doanh. Họ sẵn sàng chấp nhận thay đổi để phát triển.

Sự nghiệp có nhiều điểm sáng, chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng rất ngọt ngào. Người tuổi này nếu đã có đôi có cặp thì sẽ sớm có tin vui mang thai, cưới xin trong thời gian tới.

Việc buôn bán của họ trước giờ bị đình đốn cũng có cơ hội khôi phục lại. Không những thế, con giáp này còn nhận được nhiều lời mời chung vốn đầu tư kinh doanh. Nắm bắt đúng cơ hội sẽ giúp họ kiếm tiền về đầy ví.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần không chỉ năng động mà họ còn là những người can đảm. Trong một tập thể, có những người thiếu quyết đoán và thiếu dũng khí, nhưng những người tuổi Dần thì không. Họ không chỉ tài giỏi, chu đáo, siêng năng mà còn biết nắm bắt thời cơ trong cuộc sống.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), những người tuổi Dần có thể nắm bắt được cơ hội thành công, và biến mình thành người chiến thắng bước lên đỉnh cao. Bên cạnh đó, tình duyên người tuổi Dần cũng nhận những tin vui, đáng mong chờ.

Những người tuổi Dần có tính cách rất tốt, về mọi mặt đều đáng ngưỡng mộ, là một người rất tỉ mỉ và luôn theo đuổi những tiêu chuẩn cao. Cuối năm nay, tuổi Dần sẽ có những bước đột phá nhảy vọt. Vận may đến, họ cũng nắm bắt được nhiều cơ hội, được quý nhân phù trợ ở nơi làm việc khiến họ tràn đầy dũng khí. Người tuổi Dậu sẽ có sự thăng tiến trong công việc, tiền tài và gặp nhiều may mắn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), những người tuổi Dần có thể nắm bắt được cơ hội thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, không thích bó buộc bản thân vào khuôn khổ.

Tuy vậy, nhược điểm của họ là đôi lúc còn chủ quan, bất cẩn. Người tuổi này sớm rời xa gia đình, đi xa lập nghiệp thì sẽ sớm thành danh, thành tài.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), con giáp tuổi Ngọ có tài vận tăng cao, sự nghiệp hanh thông. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, giúp ích cho sự phát triển của công ty, tổ chức mà họ làm việc. Sau thời gian này, họ có cơ hội lớn được tăng lương, thăng chức, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người kinh doanh sẽ được hỗ trợ trong cách thức bán hàng, phân phối sản phẩm, thu về lợi nhuận cao. Người tuổi này đạt nhiều thành tựu trong công việc nên tiền thu về cũng rủng rỉnh như mong đợi.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm