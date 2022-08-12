Tử vi báo tin hỷ cuối tháng 7 cô hồn: Ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp hạnh phúc nhất, được trời phật ưu ái, vận đỏ như son, tình tiền viên mãn

Nguyên do may mắn đến là trong cuộc sống bình thường người tuổi Mùi phần lớn biết sống hiền lành, chân thật, đặt chữ "tâm" lên hàng đầu để biết phải làm gì cho đời, cho người.

Người tuổi Mùi là một trong những con giáp may mắn trong tháng cô hồn, thời gian may mắn kéo dài tới hết tháng 9 dương lịch.

May mắn nhất là người tuổi Mùi tìm được bạn đời chân thành, chung thủy, có được tình cảm chân ái và cùng hạnh phúc trăm năm. Nhờ vậy cha mẹ cũng vui, tinh thần tốt thì sức khỏe dồi dào, sống trường thọ.

Tháng cô hồn (và hết tháng 9 dương lịch) người tuổi Mùi có quý nhân giúp đỡ, gặp vận may về tài lộc nhiều gấp 2-3 lần so với bình thường.

Người tuổi Mùi là một trong những con giáp may mắn trong tháng cô hồn, thời gian may mắn kéo dài tới hết tháng 9 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tí được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt.

Theo tử vi, nửa cuối tháng 7 âm lịch sắp tới, những người tuổi Tí sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Tí sẽ có quý nhân phù trợ nên Tí sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Tí nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi Tí, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Tí nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng 7 âm lịch vẫn được cho là tháng xui xẻo, nhất là trong chuyện làm ăn, song với người tuổi Tỵ thì chuyện đó dường như không ảnh hưởng. Không chỉ nửa cuối tháng 7 mà cả tháng 7, con giáp này luôn được quý nhân ở bên phù trợ, tiền bạc thu đầy túi, nhiều khoản thu ngoài luồng. Nhờ sự chủ động, con giáp này kiếm được nhiều cơ hội làm ăn tốt. Làm gì cũng không sợ khó khăn nên thu được nhiều thành quả.

Không chỉ nửa cuối tháng 7 mà cả tháng 7, tuổi Tỵ luôn được quý nhân ở bên phù trợ, tiền bạc thu đầy túi, nhiều khoản thu ngoài luồng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm