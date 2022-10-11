3 tháng cuối năm 2022 (10 -11-12/2022), top 3 con giáp vận trình gặp nhiều trắc trở, cần chú ý cẩn thận trong sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 23:35

Theo tử vi dự báo, những tháng cuối năm 2022 này, có 3 con giáp làm việc gì cũng cần chú tâm, cẩn trọng, hạn chế hao hụt và đổ vỡ trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn có thể gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Con giáp này dễ bị tiểu nhân vây hãm, gây chuyện thị phi. Tuổi Thìn cần phải đề phòng trong công việc kẻo gặp phải những kẻ vô ơn vô nghĩa, nhận được sự giúp đỡ nhưng không thèm cảm kích, ngược lại còn tính mưu hèn kế bẩn, muốn đâm chọc sau lưng.

Việc làm ăn tuổi tuổi Thìn trong năm mới vướng không ít cản trở, khó khăn. Vì thế, người đầu tư, làm ăn kinh doanh nên tìm hiểu kỹ những dự án, vấn đề mà mình đang quan tâm, không nên chỉ vì cái lợi trước mắt, đầu tư ngắn hạn mà rơi vào cảnh thu lỗ, khó thu hồi vốn.

Năm 2022, tuổi Thìn vướng hạn Tam Tai nên cuộc sống gặp nhiều sóng gió. Tuy nhiên, hãy coi những khó khăn ấy là động lực để bản thân tiến lên phía trước. Dù không thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức nhưng sự cố gắng của tuổi Thìn sớm muộn cũng sẽ được đền đáp.

3 tháng cuối năm 2022 (10 -11-12/2022), top 3 con giáp vận trình gặp nhiều trắc trở, cần chú ý cẩn thận trong sự nghiệp - Ảnh 1
Năm 2022, tuổi Thìn vướng hạn Tam Tai nên cuộc sống gặp nhiều sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Xem tử vi 2022 của 12 con giáp, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần cũng không có dấu hiệu khởi sắc trong cuối năm 2022 này.

Vì thế, người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính. Lưu ý, trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà.

Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hỏng việc.

3 tháng cuối năm 2022 (10 -11-12/2022), top 3 con giáp vận trình gặp nhiều trắc trở, cần chú ý cẩn thận trong sự nghiệp - Ảnh 2
Trong năm tuổi Dần có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tý năm nay có biến động khá lớn, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Họ làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu.

Đối với nhóm tuổi Tý làm chủ, làm ăn riêng cần thận trọng, không được nóng vội. Nửa đầu năm là thời gian duy trì mọi sự việc như cũ, sáu tháng cuối năm là thời gian phát triển, thử nghiệm những ý tưởng mới. Tuy nhiên, công việc làm ăn của người tuổi Tý nửa cuối năm có khá nhiều biến động, cần hạn chế làm ăn lớn và nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn.

3 tháng cuối năm 2022 (10 -11-12/2022), top 3 con giáp vận trình gặp nhiều trắc trở, cần chú ý cẩn thận trong sự nghiệp - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Tý năm nay có biến động khá lớn, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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