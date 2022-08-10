3 điều không nên làm theo quan niện dân gian trong tháng 7 âm lịch để xua đuổi vận xui, rước vận may

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 08:16

Theo quan niệm của dân gian, tháng cô hồn có những điều kiêng kỵ riêng. Dưới đây là 3 điều không nên làm trong tháng 7 Âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn.

Theo quan điểm dân gian Việt Nam, đây là tháng mang đến khá nhiều vận xui. Hiện nay chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh được tính xác thực của chúng. Tuy nhiên,  dù không cổ súy mê tín nhưng nhiều người cho rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên vẫn làm theo với hy vọng gặp may mắn, tránh xui xẻo, vì thế một số công chuyện quan trọng nên tránh làm trong tháng này.

3 điều không nên làm theo quan niện dân gian trong tháng 7 âm lịch để xua đuổi vận xui, rước vận may - Ảnh 1

Cưới hỏi

Bên cạnh khai trương cửa hàng, cưới xin hay ăn hỏi cũng là hoạt động không nên làm trong tháng 7 Âm lịch. Theo quan niệm từ thời cha ông, nếu tổ chức đám cưới trong tháng này, tân lang, tân nương sẽ gặp nhiều điều không lành. Dân gian xưa kiêng kị không nên cưới tháng 7 Âm lịch là do quan niệm "tháng Ngâu" là tháng chia ly, mất mát, không hạnh phúc. 

Chính vì vậy, dù không cổ súy mê tín nhưng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, tốt nhất cố gắng lựa chọn những tháng khác trong năm và cố gắng tránh tổ chức cưới hỏi trong tháng 7 Âm lịch.

3 điều không nên làm theo quan niện dân gian trong tháng 7 âm lịch để xua đuổi vận xui, rước vận may - Ảnh 2
Theo quan niệm từ thời cha ông, nếu tổ chức đám cưới trong tháng này, tân lang, tân nương sẽ gặp nhiều điều không lành - Ảnh minh họa: Internet

Khai trương cơ sở kinh doanh

Tháng cô hồn là khoảng thời gian “ xá tội vong nhân”, ma quỷ được quay trở lại dương gian để kiếm ăn. Vì thế nên đây được xem là tháng có nhiều đen đủi, nên hạn chế những ngày này để khai trương cửa hàng và cơ sở làm ăn.

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn tạo ra những cảm xúc tiêu cực, sự đen đủi sẽ gây ảnh hưởng đến công sức làm việc và sự hanh thông khi bắt đầu một hoạt động kinh doanh mới. Những nhà kinh doanh tin vào tháng cô hồn cũng quan niệm rằng khai trương thời gian này dễ bị ma quỷ quấy rầy, làm ăn không thuận nên họ thường khai trương vào tháng sau hoặc sau rằm tháng 7.

3 điều không nên làm theo quan niện dân gian trong tháng 7 âm lịch để xua đuổi vận xui, rước vận may - Ảnh 3
Đây được xem là tháng có nhiều đen đủi, nên hạn chế những ngày này để khai trương cửa hàng và cơ sở làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Sát sinh

Trong tháng 7 Âm lịch việc sát sinh là điều cấm kỵ bởi theo phong tục dân gian, điều này sẽ khiến các thành viên trong gia đình gặp vận xui, mất tiền hay dễ gặp những bất ổn về sức khoẻ. Dân gian cũng khuyên người dân không nên sát sinh trong tháng cô hồn. Vì thế, mâm cơm cúng Rằm thay vì rượu thịt cũng ưu tiên đồ chay.

Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, tháng cô hồn là thời gian mọi người nên làm phúc thiện mạnh mẽ, dốc sức cứu người khi gặp nguy cấp, lan tỏa những điều thiện trong cộng đồng. Ngày nay, tháng 7 hằng năm không chỉ nhắc nhở chúng ta về đạo hiếu mà còn về lòng nhân ái. Bởi, muốn cuộc sống tốt đẹp, bình an, trước hết mỗi người cần phải cố gắng làm những điều thiện.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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