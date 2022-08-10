Tử vi 11 ngày tới (11/8 - 21/8), 3 con giáp chính thức đổi đời, thoát khỏi vận xui, may mắn vô biên, tài vận thăng hoa, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 19:25

11 ngày tới, 3 con giáp dưới đây có chiều chuyển biến bất ngờ, phúc sâu mệnh dày, làm đâu thắng đó, tiền tài viên mãn.

Tuổi Dần

11 ngày tới, Tam Hợp cục giúp Dần thoát khỏi vận rủi, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống, điều đó thật đáng ghen tị. Con giáp tuổi Dần đem vận xui tan biến đi, vận may ập đến, làm ăn phát tài trong thầm lặng, sự nghiệp đầy hứa hẹn, cuộc đời đầy bất ngờ.

Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt, con giáp này vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình. Tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Dần sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại. 

Thời gian này, cho dù có gặp bất cứ vấn đề gì, con giáp tuổi Dần cũng có thể dễ dàng vượt qua được do thần may mắn ưu ái, soi chiếu.

Tử vi 11 ngày tới (11/8 - 21/8), 3 con giáp chính thức đổi đời, thoát khỏi vận xui, may mắn vô biên, tài vận thăng hoa, vạn sự như ý - Ảnh 1
11 ngày tới, Tam Hợp cục giúp Dần thoát khỏi vận rủi, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, 11 ngày tới, tuổi Tuất có thể đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Con giáp tuổi này không những làm đâu thắng đó mà còn có cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình chỉ sau một đêm, chuyện kiếm tiền thời gian này của tuổi Tuất chỉ trong chớp mắt.

Thời điểm này, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông. Vận thế của người tuổi Tuất khác hẳn thời gian trước, gặp nhiều may mắn, công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn. 

Vận khí của Tuất tăng lên gấp bội, vận thế khởi sắc, cuộc đời vô cùng tươi đẹp. Được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày, nên Tuất dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. 

Tử vi 11 ngày tới (11/8 - 21/8), 3 con giáp chính thức đổi đời, thoát khỏi vận xui, may mắn vô biên, tài vận thăng hoa, vạn sự như ý - Ảnh 2
Thời điểm này, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp dự báo, đúng 11 ngày tới, vận mệnh chuyển biến khiến tài vận của tuổi Mùi trở nên tốt hơn. Con giáp này sẽ thoát khỏi vận rủi với nụ cười trên môi và thành công trên mọi nẻo đường.

Thời điểm này, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp ngày càng khởi sắc. Người tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Những người làm kinh doanh cũng được tạo điều kiện làm ăn buôn bán.

Tuổi Mùi trong 11 ngày tới ở thế nước đẩy thuyền lên, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Tử vi 11 ngày tới (11/8 - 21/8), 3 con giáp chính thức đổi đời, thoát khỏi vận xui, may mắn vô biên, tài vận thăng hoa, vạn sự như ý - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp dự báo, đúng 11 ngày tới, vận mệnh chuyển biến khiến tài vận của tuổi Mùi trở nên tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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