Tuất có tính trung thực, chân thành, trọng nghĩa khí nên ai cũng yêu quý. Kể cả đôi khi biết mình bị kẻ xấu lợi dụng, tuổi Tuất cũng sẵn sàng bao dung, tha thứ. Con giáp này luôn tìm cách đơn giản hóa mọi vấn đề để nhìn cuộc sống một cách tốt đẹp, vui vẻ hơn.

Tháng 10, tuổi Tuất cũng có thể biến nguy thành an một cách ngoạn mục. Bản mệnh có sự khôn ngoan, bản lĩnh lại có gan làm giàu. Ngay cả khi xuất thân từ gia đình nghèo khó, tuổi Tuất cũng có thể vươn lên đổi đời, mang lại cuộc sống ấm no hơn cho người thân.

Tuổi Thân gặp rất nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc khi sang tháng 10 dương lịch. Nhờ Tam Hợp lại có vận quý nhân, nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó khăn thì vẫn có người giúp, ngoại giao vô cùng tốt đẹp.

Những người tuổi Thân cũng có vận trình khá tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương sẽ sớm được đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương.

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Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần còn được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Từ 1/10 trở đi, tuổi Dần gặp vận đỏ liên tiếp, những cố gắng của bản mệnh thời gian qua đã thu được những trái ngọt xứng đáng. Được quý nhân phù trợ, thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, việc tuổi Dần có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ không phải là điều quá khó.

Đặc biệt, bản mệnh sẽ làm đâu trúng đó, hầu như việc gì cũng có kết quả tốt đẹp, thành công. Hãy cố gắng tận dụng cơ hội này để cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có, sung túc về cho bản thân nhé!

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