Đúng khuya nay 29/10: CỔNG TRỜI mở ra, cát thần ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tiền đồ xán lạn, khách hàng vào nườm nượp, vàng bạc chất không xuể, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi khó tưởng. Nhờ có sự giúp sức của Chính Ấn mà con giáp này thể hiện được trách nhiệm của mình trong quá trình làm việc. Cơ hội thăng tiến rộng mở trước mắt, bản mệnh tốt nhất nên cố nắm bắt.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng có thái độ cởi mở hơn khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Tuổi Dậu sẵn sàng mở lòng để đón nhận sự quan tâm của người khác. Có lẽ bản mệnh sẽ sớm tìm được người phù hợp với bản thân mình.

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi khó tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 29/10/2022 hôm nay, tuổi Tuất hợp tác làm ăn có lợi. Con giáp này có thể gặp gỡ được những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu chung. Nhờ có bạn hợp tác, bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn.

Đối với người làm công ăn lương, con giáp này luôn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Có lẽ thái độ nghiêm túc, chân thành đã giúp bản mệnh chinh phục được nhiều người xung quanh. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần này.

Vận trình tình cảm hạnh phúc, tốt đẹp. Hỏa sinh Thổ dự đoán bạn sẽ trải qua những giây phút vui vẻ, yên bình bên cạnh người ấy. Song song đó, người độc thân cũng mau chóng tìm được người bạn đời phù hợp với mình.

Thứ Bảy ngày 29/10/2022 hôm nay, tuổi Tuất hợp tác làm ăn có lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Nhờ ngũ hành tương sinh, tình cảm của bạn và người ấy rất ổn, gia đình hạnh phúc chính là điều khiến bạn yên tâm phần nào. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình bạn nhé. Người độc thân nên tích cực mở lòng để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Nhờ ngũ hành tương sinh, tình cảm của bạn và người ấy rất ổn, gia đình hạnh phúc chính là điều khiến bạn yên tâm phần nào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo