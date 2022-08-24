Đúng khuya nay 24/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận khí tăng cao, lộc lá vây quanh, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 13:25

Đúng khuya nay 24/8, THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp 'uống trọn', cát khí vây quanh, lộc lá tăng ngùn ngụt, đào hoa thắm vượng.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Tam Hội dự báo sẽ có nhân vật thú vị nào đó sẽ thu hút sự chú ý của con giáp tuổi Thân và khiến cho bạn không thể rời mắt khỏi họ. Dường như cả hai đang có chung ý tưởng và cả những mục tiêu. Vậy thì đừng bỏ lỡ mối quan hệ này. 

Không những thế, Thứ Tư này Tuổi Thân còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy.

Kim - Thổ tương sinh mang tới niềm tin trong chuyện tình cảm đối với người độc thân khi mà một số người đang gần gũi với bạn có được cuộc sống hạnh phúc như ý. Ngoài ra, một số cặp đôi tìm được một số sở thích chung để hai người cùng thực hiện, tránh đi sự nhàm chán thường ngày.

Đúng khuya nay 24/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận khí tăng cao, lộc lá vây quanh, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 1
Tử vi ngày mới cho thấy Tam Hội dự báo sẽ có nhân vật thú vị nào đó sẽ thu hút sự chú ý của con giáp tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mão trong hôm nay, Thứ Tư 24/08/2022, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Mão.

Sức khỏe của bản mệnh được đảm bảo khi bạn có biện pháp phòng ngừa thích hợp, bạn cũng để ý hơn tới đồ ăn thức uống cùng việc sắp xếp lại thời gian để ngủ, nghỉ phù hợp nhằm tăng cường hệ miễn dịch của mình.

Đúng khuya nay 24/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận khí tăng cao, lộc lá vây quanh, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 2
Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mão trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Ấn cho thấy người tuổi Dậu chẳng cần phải chứng tỏ mình với bất cứ ai. Hãy dành thời gian cho riêng mình và bước đi với tốc độ, nhịp điệu mà bạn mong muốn. Đừng để bất cứ ai áp đặt lên bạn một guồng quay nào đó.

Đường tình duyên của Tuổi Dần hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Dần và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Đúng khuya nay 24/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', vận khí tăng cao, lộc lá vây quanh, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 3
Đường tình duyên của Tuổi Dần hôm nay khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/8: 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận quà bất ngờ, tiền tài đầy tay, vận trình tỏa sáng, tài khoản nhảy cấp số nhân, đào hoa thập phần vượng sắc

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/8: 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận quà bất ngờ, tiền tài đầy tay, vận trình tỏa sáng, tài khoản nhảy cấp số nhân, đào hoa thập phần vượng sắc

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tiền tài đầy tay, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo có chuyện vui.

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