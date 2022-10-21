Đúng khuya nay 21/10: TOP 3 con giáp này có quý nhân bám gót, vận trình 'xuôi chèo mát mái' công danh chạm đỉnh, bản mệnh thu nhập 'khủng', tài khoản tăng cấp số nhân, chẳng lo chuyện tiền nong

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 06:23

Khuya nay 21/10, 3 con giáp này quý nhân bám gót, vận trình không gì lo lắng, công danh chạm đỉnh, thu nhập 'khủng, tài chính khởi sắc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 21/10/2022, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ có phần thuận lợi hơn hẳn so với thường lệ nhờ cục diện tam hợp. Nếu con giáp này đưa ra những kế hoạch mới trong ngày thì khả năng được chấp thuận rất cao, không tốn nhiều thời gian và công sức vẫn có được kết quả như ý muốn.

Chính Quan nâng đỡ cho những quyết định hôm nay của người tuổi Tị thêm phần sáng suốt. Có thể lời khuyên của ai đó cũng đáng tham khảo nhưng khi ra quyết định cuối cùng thì bạn luôn phải chịu trách nhiệm với nó cho tới cùng.

Vận trình tình cảm thêm rực rỡ. Nhân duyên mở rộng, đôi lứa bên nhau hạnh phúc, nếu cả hai bên gia đình đều ủng hộ và bản mệnh cảm thấy mối quan hệ tình cảm đã chín muồi thì lúc này hai người có thể tính chuyện trăm năm được rồi.

Đúng khuya nay 21/10: TOP 3 con giáp này có quý nhân bám gót, vận trình 'xuôi chèo mát mái' công danh chạm đỉnh, bản mệnh thu nhập 'khủng', tài khoản tăng cấp số nhân, chẳng lo chuyện tiền nong - Ảnh 1
Vận trình tình cảm thêm rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Ấn có thể mang tới tin vui liên quan tới công việc cho người tuổi Thìn. Thế nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên bạn thay vì quá bận rộn với công việc thì hôm nay, sẽ có thời gian cho các hoạt động mà bạn vốn yêu thích nhưng lại không có cơ hội để thực hiện.

Đây cũng là ngày mà ai đó sẽ giúp đỡ bạn, đồng hành cùng với bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn, hay thoát ra khỏi sự mắc kẹt trong những tình huống mà bản thân chưa tìm hướng xử lý được.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này nhận được sự yêu thương và chiều chuộng của người ấy. Đôi bên đều rất trân trọng quan hệ hiện tại và có thể dần nghĩ tới chuyện tương lai xa xôi hơn.

Đúng khuya nay 21/10: TOP 3 con giáp này có quý nhân bám gót, vận trình 'xuôi chèo mát mái' công danh chạm đỉnh, bản mệnh thu nhập 'khủng', tài khoản tăng cấp số nhân, chẳng lo chuyện tiền nong - Ảnh 2
Chính Ấn có thể mang tới tin vui liên quan tới công việc cho người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 21/10/2022, tuổi Mùi có vận tài lộc rất tốt vì có cát tinh soi chiếu. Bình thường con giáp này luôn cần đề sự giúp đỡ của mọi người nhưng lúc này đã tỏ ra quyết đoán hơn, nhận biết thời cơ một cách sắc bén, không để cho tiền bạc tuột mất khỏi tay mình một cách đáng tiếc.

Thiên Ấn mang tới cơ hội để người tuổi Mùi học hỏi được một kinh nghiệm quý giá cho những quyết định trong tương lai. Hôm nay bạn được lắng lòng mình lại hơn để chiêm nghiệm mọi việc, không còn phải mải miết chạy theo mục tiêu hư ảo nữa.

Vận tình cảm của người này rất thuận lợi, mối quan hệ nhân duyên tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ. Tình cảm hôm nay bay bổng, suy tư cao xa. Người độc thân dù mạnh mẽ và kiên quyết cũng không tránh khỏi nhiều suy tưởng viển vông.

Đúng khuya nay 21/10: TOP 3 con giáp này có quý nhân bám gót, vận trình 'xuôi chèo mát mái' công danh chạm đỉnh, bản mệnh thu nhập 'khủng', tài khoản tăng cấp số nhân, chẳng lo chuyện tiền nong - Ảnh 3
Thiên Ấn mang tới cơ hội để người tuổi Mùi học hỏi được một kinh nghiệm quý giá - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 21/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình không gì đáng lo, xui rủi qua đi, may mắn gõ cửa, tiền tài bày ra trước mắt, tình duyên thập phần viên mãn

Cuối ngày mai 21/10/2022: TOP 3 con giáp vận trình không gì đáng lo, xui rủi qua đi, may mắn gõ cửa, tiền tài bày ra trước mắt, tình duyên thập phần viên mãn

Cuối ngày mai, 21/10, 3 con giáp này vận trình không gì đáng lo xui rủi qua đi, may mắn gõ cửa, tiền tài bày ra trước mắt, tình duyên một bước thăng hoa.

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