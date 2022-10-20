Đúng khuya nay 20/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, bản mệnh lên hương đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tình - tiền khởi sắc hơn trước, chẳng lo chuyện tiền nong

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 07:25

Khuya nay, 3 con giáp được dự báo trúng số đổi đời, bản mệnh lên hương nhanh chóng, tình - tiền khởi sắc, vận trình thắm đỏ, gia đạo nhiều tin vui.

Tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ 5 ngày 20/10/2022, tuổi Mão có cơ hội thăng tiến nhanh chóng và khẳng định bản thân trên con đường công danh sự nghiệp, nhất là với những ai làm công việc hành chính. Những người cần phải thi cử cũng sẽ đạt được kết quả tương đương với công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, để có thể thăng tiến một cách nhanh chóng và bền vững hơn, con giáp này cần phải có thái độ chủ động trong công việc, chẳng ngại khó ngại khổ cũng không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc nhanh chóng hài lòng với thực tại. Tuổi Mão vốn tài năng hơn bản thân mình nghĩ rất nhiều

Nếu bạn còn độc thân, nhờ có Tam Hợp mà mối quan hệ của người tuổi Mão với người ấy có thể tiến lên mức tình cảm thân mật hơn. Từ giữa tháng, một số sự kiện thú vị sẽ khiến bạn muốn nhìn sâu vào thế giới tinh thần và chiêm nghiệm về cuộc sống của mình. 

Đúng khuya nay 20/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, bản mệnh lên hương đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tình - tiền khởi sắc hơn trước, chẳng lo chuyện tiền nong - Ảnh 1
Mão có cơ hội thăng tiến nhanh chóng và khẳng định bản thân trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thực Thần như là cơn gió lành mang tới cho người tuổi Thìn cảm giác tươi mới trong ngày Phụ nữ Việt Nam nhiều điều thú vị này. Sự cân bằng giữa công việc và những phút nghỉ ngơi đem lại cho bạn một ngày vô cùng đáng hài lòng. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu tâm đến các tín hiệu mà cơ thể cảnh báo, bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể phù hợp nhé. 

Về phương diện tình cảm, các mối quan hệ xã giao hay tình yêu đôi lứa cũng rất êm đẹp. Con giáp này có thể nhận được lời mời tiệc tùng, gặp gỡ nên càng vui vẻ hơn. Hãy nhớ tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, gia đình mà bản mệnh đang có là những thứ không thể mua được bằng tiền nên hãy biết trân trọng.

Đúng khuya nay 20/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, bản mệnh lên hương đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tình - tiền khởi sắc hơn trước, chẳng lo chuyện tiền nong - Ảnh 2
Thực Thần như là cơn gió lành mang tới cho người tuổi Thìn cảm giác tươi mới  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ 5 ngày 20/10/2022, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ tiến triển tốt đẹp. Con giáp này rất thông minh, nhanh trí nhờ có nhị hợp phù trợ. Tư tưởng cởi mở, phóng khoáng giúp bản mệnh nhanh chóng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, khiến mọi việc càng thêm phần thuận lợi.

Tỵ có cơ hội phát tài. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, đừng bỏ qua những cơ hội hợp tác quý báu, con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được những khoản lợi nhuận khả quan. Bản mệnh cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho những ai muốn cải thiện chuyện tình cảm hiện tại. Nhất là những cặp vợ chồng đang có xung đột thì lúc này nên tìm cách hòa giải, dành nhiều thời gian ở bên nhau để hiểu nhau hơn nữa.

Đúng khuya nay 20/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, bản mệnh lên hương đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tình - tiền khởi sắc hơn trước, chẳng lo chuyện tiền nong - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho những ai muốn cải thiện chuyện tình cảm hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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