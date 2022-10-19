Cuối ngày mai 20/10: 3 con giáp này 'chạm mặt' THẦN TÀI, phước lộc dồi dào, tài vận sung túc, bản mệnh tài chính vượng phát, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Theo tử vi hàng ngày 20/10/2022, người tuổi Tý được Tam Hội nâng đỡ nên có một ngày cực kỳ may mắn. Bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ tìm ra cách mới mẻ để giải quyết những nhiệm vụ tưởng chừng quen thuộc.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại. Có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà con giáp này nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng, vợ của mình. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân hẹn hò.

Hơn thế, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày mai. Đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng đi phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn. Bạn hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của đối phương, ắt hẳn bạn sẽ tiếp thu được những bài học hữu ích.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Năm ngày 20/10/2022, tài tinh hỗ trợ cho tuổi Mão về tiền bạc trong thời gian này, nếu nhờ sự hỗ trợ của ai đó thì sẽ dễ dàng được nhận lời. Một số khó khăn liên quan tới tiền bạc của bản mệnh cũng dễ dàng được tháo gỡ hơn bao giờ hết.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng ngày mai mang tới tin vui liên quan tới công việc cho tuổi Mão. Con giáp này có thể sẽ quá bận rộn với công việc tuy nhiên đó là những công việc được yêu thích.

Về phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy, tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, con giáp này cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với đối phương để đưa ra những quyết định thống nhất.

Về phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy, tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Năm ngày 20/10/2022 ngày mai, cát tinh nâng đỡ cho những quyết định của tuổi Sửu thêm phần sáng suốt. Có thể lời khuyên của ai đó cũng đáng tham khảo nhưng khi ra quyết định cuối cùng thì con giáp này luôn phải chịu trách nhiệm với nó cho tới cùng.

Lục Hợp che chở cho người tuổi Sửu nên bản mệnh có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân.

Với các cặp đôi, ngày mai sẽ là một ngày ngọt ngào và lãng mạn với cả hai. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ, hai người hiểu nhau hơn và đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Hạnh phúc nồng nàn cháy bỏng, trải qua giông bão thì tình cảm hai bạn lại càng bền chặt hơn.

Lục Hợp che chở cho người tuổi Sửu nên bản mệnh có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo