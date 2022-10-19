Cuối ngày mai 20/10: Cục diện xấu ảnh hưởng 3 con giáp này, vận trình kém hanh thông, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, rắc rối bủa vây bản mệnh

Tin không vui với người tuổi Thân trong ngày mai là bạn có điềm báo mất tiền khá rõ do chịu ảnh hưởng từ hung tinh Kiếp Tài. Lúc này bạn nên cố gắng quản lý túi tiền của mình chặt chẽ, đề phòng họa tiểu nhân hoặc bị người khác hãm hại mà không những tiền mất tật mang lại khiến tình hình tài chính rơi vào tình trạng bất ổn.

Hỏa khắc Kim cho thấy mối nhân duyên của bản mệnh với người khác giới không quá tốt. Có lẽ bạn vẫn thích dành thời gian cho cá nhân mình hơn là cho một người xa lạ nào đó, vì vậy, dù có được mọi người xung quanh giới thiệu cho đối tượng, bạn cũng vẫn dửng dưng.

Ngày này tinh thần làm việc của bạn không quá cao. Một phần do áp lực liên tục giáng xuống, một phần do quá trình hợp tác không suôn sẻ với đồng nghiệp khiến không khí tại nơi làm việc khá căng thẳng, bạn cảm thấy không thể thoải mái phát huy khi ai cũng mặt nặng mày nhẹ như vậy.

Hỏa khắc Kim cho thấy mối nhân duyên của bản mệnh với người khác giới không quá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 20/10/2022 ngày mai, tuổi Ngọ có thể gặp phải sai sót nếu không đủ tập trung. Con giáp này cần phải cố gắng vượt qua bản thân nếu không muốn công lao của mình đổ ra sông bể chỉ vì những sai lầm không đáng có.

Cục diện Sửu Ngọ tương hại còn cho thấy con giáp này đang trông đợi quá nhiều từ những người xung quanh, và rõ ràng ai cũng cảm nhận được điều đó. Hãy hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể diễn ra đúng thời gian, đúng theo cách mình mong muốn.

Kim sinh xuất cho Thủy cũng báo hiệu những trận cãi vã có thể xảy ra giữa các cặp đôi. Cả hai chỉ muốn làm theo ý mình, cái tôi quá cao không ai chịu nhường nhịn ai nên mới dẫn đến tình cảnh hôm nay. Người độc thân cũng đừng vì cô đơn trong chốc lát mà vội vàng chọn bừa một ai đó bởi bạn sẽ sớm hối hận với quyết định này của mình

Kim sinh xuất cho Thủy cũng báo hiệu những trận cãi vã có thể xảy ra giữa các cặp đôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày mai ngày 20/10/2022 Tuổi Tỵ nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì ngày mai thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

Còn về chuyện tình cảm cá nhân, Tuổi Tỵ ngày mai nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất.

Tỵ nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo