Đúng khuya nay 2/11: SAO TỐT chiếu mệnh, TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này vạn sự hóa điềm lành, xua đuổi vận đen, cuối năm nhận phong bao đỏ thắm, tiền tài phủ phê, nửa đời sau chỉ có vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 05:40

Khuya nay 2/11, 3 con giáp này vạn sự hóa điềm lành, xua đuổi vận đen, từ nay chỉ có vinh hoa phú quý, tiền tài phủ phê, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia.

Tuổi Hợi

Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và chú tâm lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, không nên từ chối các buổi gặp gỡ, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó.

Sự nghiệp của bạn khá thuận lợi trong hôm nay. Khả năng sáng tạo trong công việc được phát huy mạnh mẽ, khi trao đổi với đồng nghiệp dễ đi đến chung một quyết định. Bạn dễ dàng thể hiện được hết năng lực làm việc hơn người của mình. Khi làm việc đừng ngại ngần đưa ra ý kiến sáng tạo, điều này cũng là một phần thành công trong công việc ngày hôm nay.

Đúng khuya nay 2/11: SAO TỐT chiếu mệnh, TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này vạn sự hóa điềm lành, xua đuổi vận đen, cuối năm nhận phong bao đỏ thắm, tiền tài phủ phê, nửa đời sau chỉ có vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Sự nghiệp của bạn khá thuận lợi trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Ấn là dấu hiệu may mắn trên con đường sự nghiệp cho người tuổi Dần. Không chỉ có tài năng ra, bạn còn rất khéo léo, tự tin đề xuất ý tưởng và dám nhận những dự án lớn. Nhờ đó mà bạn tạo được ấn tượng tốt, mở ra con đường phát triển cho sự nghiệp sau này.

Tài lộc nhờ vậy cũng tăng tiến rõ ràng. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Thu nhập này tuy không quá cao nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu thoải mái, không phải lo lắng gì nhiều. 

Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Tình yêu và sự tha thứ chính là chìa khóa để mở cánh cửa đến với hạnh phúc. Bạn biết dung hòa tất cả các mối quan hệ và bỏ qua lỗi lầm cho những người thân thiết.

 

Đúng khuya nay 2/11: SAO TỐT chiếu mệnh, TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này vạn sự hóa điềm lành, xua đuổi vận đen, cuối năm nhận phong bao đỏ thắm, tiền tài phủ phê, nửa đời sau chỉ có vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Tài lộc nhờ vậy cũng tăng tiến rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mẹo hôm nay được Thiên Ấn trợ giúp để tạo dựng được uy tín trong công việc. Không chỉ vậy, nhờ tài năng của bạn mà có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Có thể nói, con giáp này là chỗ dựa vững chắc của mọi người ngay lúc này. 

Tài vận của tuổi Mão hôm nay khá hơn hẳn do vận may mang tới. Làm gì ra tiền khi bạn có nhiều thời gian trống rảnh rỗi? Trong cách kiếm tiền của người giàu, họ cho rằng “Cách duy nhất để tiết kiệm tiền là mang chúng đi đầu tư. Đừng bao giờ dùng khoản tiền để đầu tư này vào bất kỳ mục đích nào khác. Kể cả những trường hợp khẩn cấp”.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn vững vàng trước sóng gió cuộc đời. 

 

Đúng khuya nay 2/11: SAO TỐT chiếu mệnh, TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này vạn sự hóa điềm lành, xua đuổi vận đen, cuối năm nhận phong bao đỏ thắm, tiền tài phủ phê, nửa đời sau chỉ có vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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