Đúng khuya nay 17/9: Cổng trời mở ra, NGỌC HOÀNG ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', phúc khí đầy nhà, cát lộc vây quanh, bản mệnh cầu được ước thấy, sung sướng như tiên

Tuổi Thân có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình, ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở ngay trước mắt.

Tử vi tuổi Thân hôm nay rất đơn thuần trong chuyện tình cảm. Đối với họ yêu một người tuyệt đối không đi quá giới hạn, càng không khiến đối phương phải thở dài đứt đoạn. Ngược lại bạn thích đi theo một quy luật và từng bước thích hợp để tiếp cận đối phương. Trời sinh nhân hậu khoan dung nên bạn có bản năng chăm sóc người khác, dễ dàng hi sinh mà không hề hối hận.

Vận trình tài chính có tin vui đến khiến bạn không khỏi bất ngờ. Nhất là với những người làm nghề tự do nay kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn đó.

Vận trình tài chính có tin vui đến khiến bạn không khỏi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được Chính Quan chiếu mệnh, con giáp này làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của cấp dưới. Bản mệnh hiểu sâu sắc về nội dung công việc và nhân viên nên luôn giao đúng nhiệm vụ cho đúng người. Nếu là nhân viên cũng nhận được sự tán thưởng nhờ đức tính chính trực và tinh thần trách nhiệm cao.

Khi được giao bất cứ công việc gì, người tuổi Thìn luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thiện. Nếu được giao những nhiệm vụ khó, bản mệnh vẫn cố gắng thích nghi trong thời gian nhanh nhất để không làm chậm tiến độ. Bên cạnh con giáp này có rất nhiều đồng nghiệp và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Tử vi tuổi Thìn hôm nay dự báo, vận tình cảm có một ngày nhiều hứng khởi. Khi mà bạn dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn. Bạn dám hy sinh, dám nói lên lời mình yêu. Người này một khi yêu ai đó thì sẽ không ngừng thể hiện sự quan tâm cũng như hi sinh vì người ấy.

Tử vi tuổi Thìn hôm nay dự báo, vận tình cảm có một ngày nhiều hứng khởi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào hôm nay Thứ Năm 17/09/2022, Tuổi Mão đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho Tuổi Mão có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Tuổi Mão nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Thân cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Tuổi Mão nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo