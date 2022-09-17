Đúng 12h trưa nay 17/9: THỰC THẦN tọa mệnh, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, công danh vụt sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập một bước tăng cấp số nhân, cuối năm chẳng lo cơm áo gạo tiền

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Bảy 17/09/2022 hôm nay, Tuổi Dần đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Mối quan hệ giữa tuổi Dần và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, con giáp này cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Người thân cũng là động lực để bản mệnh cố gắng mỗi ngày.

Tuổi Dần nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Mối quan hệ giữa tuổi Dần và người nhà vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người Tuổi Ngọ trong ngày Thứ Bảy này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Ngọ nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Tử vi ngày mới cho biết Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Ngọ trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những cố gắng của bạn không hề uổng phí, cấp trên đều có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Vợ chồng bạn thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia luôn khiến bạn cảm thấy an tâm mỗi khi đối diện với sóng gió.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả quý nhân, và quý nhân sẽ sẵn sàng chỉ cho bạn những đường lối phát triển đúng đắn.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng. Hãy chủ động nhận giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Tuổi Thân sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc, bạn thực sự có được tình yêu thương chân thành của người ấy. Gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng, hãy giữ gìn mái ấm này nhé.

Tuổi Thân sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo