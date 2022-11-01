Đúng khuya nay 1/11/2022: 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, sung sướng hơn người, tình - tiền thăng hoa, cuối năm tin vui ồ ạt, gia đạo nhiều hỷ sự, cặp đôi về chung một nhà, vợ chồng thêm gắn kết

Theo tử ngày mới, Mùi có thể duy trì một thái độ tích cực, bạn dám nghĩ dám làm, nếu chăm chỉ hơn thì sẽ giành được nhiều cơ hội tốt và thu được nhiều “quả ngọt” hơn nữa.

Hôm nay một ngày thích hợp để con giáp này tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc. Người làm ăn, kinh doanh nếu thực hiện công việc này thì tương lai làm ăn sẽ gặp nhiều thuận lợi, buôn may bán đắt. Nhìn chung bản mệnh không phải lo lắng hay đắn đo chuyện tiền bạc.

Ngoài ra, Mùi cũng có thể hỏi ý kiến của đồng nghiệp, điều này giúp ích rất nhiều cho bạn. Hôm nay ngày cả khi ra ngoài hoặc đi công tác, đi du lịch thì bạn cũng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người dân địa phương.

Hôm nay một ngày thích hợp để con giáp này tiến hành những công việc như cầu tài, cầu phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay, bạn tràn trề năng lượng và tự tin vào bản thân, thích hợp để phát huy tài năng của mình.

Lại thêm sự xuất hiện của Chính Tài, hôm nay còn là ngày sung túc về tiền bạc với bản mệnh. Có thể khoản đầu tư mà người tuổi Tý mong ngóng suốt bao lâu nay đã đến kỳ thu hoạch hoặc cũng có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản thưởng cho công sức lao động của mình.

Nếu có ý định làm giàu, bản mệnh đừng ngại đặt cho mình những mục tiêu có tính thử thách cao hơn mọi khi một chút, tham vọng sẽ dẫn bạn tới thành công. Là người nhanh nhẹn và giỏi nắm bắt thời cục, các kế hoạch của con giáp này chắc chắn sẽ suôn sẻ theo đúng lộ trình đã đề ra.

Người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bạn giỏi giao tiếp và đàm phán nên sẽ có nhiều thành công trong lĩnh vực ngoại giao, giao tiếp.Mối quan hệ của bạn và đồng nghiệp cũng rất tốt, nguyên nhân bởi vì bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, đây là lý do khiến cho chúng ta có được mối quan hệ trong công sở tốt đẹp, hỗ trợ nhiều cho công việc.

Tình hình tài chính hôm nay tương đối tốt, bạn và đồng nghiệp hợp tác tốt, nên có thể thông qua đó để "cá kiếm" nhiều hơn cho túi tiền của mình.

Nhân duyên của con giáp này khá sáng rõ khi tình cảm có nhiều bước tiến vững chắc. Nếu tuổi Hợi độc thân thì có thể đây là ngày rất tốt nếu bản mệnh dự định bày tỏ tình cảm, cửa cẩm một ai đó. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp mà tuổi Hợi dày công gây dựng từ trước đó rất lâu và cố gắng duy trì dù có chuyện gì xảy ra.

Tình hình tài chính hôm nay tương đối tốt, bạn và đồng nghiệp hợp tác tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo