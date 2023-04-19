Đúng hôm nay (29/2 âm lịch), khung từ 10 - 14h, 3 con giáp phát tài rực rỡ, đại lộc ập đến, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 03:25

3 con giáp Tý – Mùi – Dần với tính cách mạnh mẽ, bất chấp mọi sóng gió vươn lên, đón nhận cơn mưa may mắn tứ phương.

Tuổi Dần

Vận may tài chính của người tuổi Dần vào cuối tuần này khiến không ít người phải ghen tị. Bản mệnh có thể sẽ có được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Vào cuối tuần, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Công việc thuận lợi nên Dần không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Cát thần sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Khung từ 10-14h ngày 29/2 âm lịch, vận tài lộc của Dần tăng tiến không ngừng. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Đúng hôm nay (29/2 âm lịch), khung từ 10 - 14h, 3 con giáp phát tài rực rỡ, đại lộc ập đến, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho thấy, từ 10-14h ngày 29/2 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ đón vận may về tài lộc. Nhờ có quý nhân xuất hiện mang đến cho Thìn không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Thìn chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Không nên do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại của mình. Nếu như Thìn quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Đúng hôm nay (29/2 âm lịch), khung từ 10 - 14h, 3 con giáp phát tài rực rỡ, đại lộc ập đến, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Từ 10-14h ngày 29/2 âm lịch là thời điểm mà người tuổi Tị đón vận may tài lộc cực lớn. Vậy nên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần mà kiếm tiền đi nhé. Nguồn thu nhập chính và thu nhập phủ của Tị đều đang trên đà tăng tiến. Những người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song Tị vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé. Có một điều là công việc bận rộn đồng nghĩa với việc thời gian vui chơi và dành cho gia đình giảm đi khá nhiều. Tị có ham làm giàu đến đâu thì cũng phải cân bằng thời gian nghỉ ngơi và ở bên cạnh những người thân yêu. Gia đình chính là nguồn động lực to lớn để Tị yên tâm theo đuổi lý tưởng của mình.

Đúng hôm nay (29/2 âm lịch), khung từ 10 - 14h, 3 con giáp phát tài rực rỡ, đại lộc ập đến, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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