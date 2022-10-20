Đúng giờ Tý hôm nay 20/10/2022: 3 con giáp xua đuổi vận đen, vét hết may mắn thiên hạ, bản mệnh sung sướng hơn người, vận trình ngập tràn vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 02:25

Đúng giờ Tý hôm nay, 20/10, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, bản mệnh sung sướng như tiên, suôn sẻ đủ đường.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Sự thông minh, nhanh nhạy giúp bản mệnh không bỏ qua bất kỳ cơ hội thăng tiến nào trong công việc. Cấp trên nhìn thấy được sự cố gắng nơi tuổi Mùi nên đang có ý định cất nhắc bản mệnh lên vị trí mới.

Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Việc này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, dư dôi thoải mái cho việc chi tiêu hơn nên bạn vẫn cố gắng bằng hết sức mình.

Hỏa sinh Thổ, bạn luôn dành sự quan tâm cho cá thành viên trong gia đình, chính vì vậy mà bạn cũng được đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Gia đình cũng chính là động lực để bạn chinh phục những đích đến lớn lao trong tương lai.

Đúng giờ Tý hôm nay 20/10/2022: 3 con giáp xua đuổi vận đen, vét hết may mắn thiên hạ, bản mệnh sung sướng hơn người, vận trình ngập tràn vượng sắc - Ảnh 1
Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, trôi chảy. Đặc biệt là người làm kinh doanh sẽ tự tạo ra được nhiều cơ hội khẳng định năng lực của mình nhờ sự chăm chỉ, cần mãn. Riêng những người làm công ăn lương thì cần cố gắng nhiều hơn nữa mới mong sớm chuyển mình.

Chính Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, con đường phía trước rộng mở. Nguồn thu được tăng thêm kha khá, bạn cũng biết cách quản lý tài chính, chắt bóp chi tiêu, tằn tiện tiết kiệm nên cũng để ra được một khoản kha khá cho mình. Đây là niềm an ủi không nhỏ sau những buồn phì chuyện tình cảm cho con giáp này.

Tam hợp xuất hiện là dấu hiệu tốt cho tuổi Dậu đang có tình cảm với ai đó. Con giáp này có thể bật đèn xanh để xem có cơ hội nào thực sự cho mình hay không và hứa hẹn kết quả rất khả quan. Những cặp đôi cũng có thể đón nhận tin vui trong những ngày này.

Đúng giờ Tý hôm nay 20/10/2022: 3 con giáp xua đuổi vận đen, vét hết may mắn thiên hạ, bản mệnh sung sướng hơn người, vận trình ngập tràn vượng sắc - Ảnh 2
Chính Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

uổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Người tuổi Tuất làm việc không kể ngày đêm, sức lao động cũng vượt xa người bình thường. Những thay đổi tích cực nhỏ này dần dần sẽ tạo nên bước nhảy vọt ngoạn mục trong tương lai gần.

Cát khí lan tràn còn giúp tình cảm có bước tiến triển theo chiều hướng tốt. Bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ. Có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương.

Đúng giờ Tý hôm nay 20/10/2022: 3 con giáp xua đuổi vận đen, vét hết may mắn thiên hạ, bản mệnh sung sướng hơn người, vận trình ngập tràn vượng sắc - Ảnh 3
Cát khí lan tràn còn giúp tình cảm có bước tiến triển theo chiều hướng tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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