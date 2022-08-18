Đúng giờ Tý hôm nay 18/8: Cơ hội đã đến, 3 con giáp này biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, thăng quan tiến chức, thu nhập khởi sắc, vận trình hanh thông đủ đường, đào hoa nhiều biến chuyển

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 02:34

Đúng giờ Tý hôm nay 18/8, 3 con giáp này nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đổi đời nhanh chóng, một bước lên mây, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Chính Tài trợ mệnh, nguồn tài chính vững vàng giúp cho vận trình hôm nay của người tuổi Tỵ trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn có kế hoạch chi tiêu hợp lý, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái với mức thu nhập hiện tại của mình. 

Cục diện tam hợp cho thấy tuổi Tỵ sẽ sớm nhận được tin vui về chuyện tình cảm. Con giáp này và một nửa dành cho nhau sự lãng mạn và ân cần tuyệt đối. Nếu cả hai có khoảng thời gian đủ lâu để bên cạnh nhau, có thể tính tới chuyện về chung một nhà để có thể chính thức chăm sóc nhau mỗi ngày.

Còn người độc thân cũng đang cảm nhận những tình cảm mới mẻ nảy sinh, mối quan hệ dần tăng nhiệt. Dường như đôi bên đều nhận thấy tình yêu đang nảy nở nhưng chưa tìm được cơ hội để giãi bày.

Đúng giờ Tý hôm nay 18/8: Cơ hội đã đến, 3 con giáp này biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, thăng quan tiến chức, thu nhập khởi sắc, vận trình hanh thông đủ đường, đào hoa nhiều biến chuyển - Ảnh 1
Cục diện tam hợp cho thấy tuổi Tỵ sẽ sớm nhận được tin vui về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được Thực Thần chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền hiếm có khi mà xung quanh còn chưa ai nhìn thấy được. Bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì phát tài chẳng có gì khó.

Nếu bản mệnh đang có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh thì có thể cân nhắc tiến hành bước đầu trong ngày hôm nay để lấy vận may khi khởi đầu. Cát thần này sẽ giúp cho bản mệnh có những bước khởi đầu thuận lợi, tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Vận trình tình cảm an ổn bình yên. Tình cảm của các cặp đôi giữ được sức nóng, sự mãnh liệt và nồng nàn. Hạnh phúc mà bản mệnh đang may mắn sở hữu cũng là ước muốn của rất nhiều người.

Đúng giờ Tý hôm nay 18/8: Cơ hội đã đến, 3 con giáp này biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, thăng quan tiến chức, thu nhập khởi sắc, vận trình hanh thông đủ đường, đào hoa nhiều biến chuyển - Ảnh 2
Vận trình tình cảm an ổn bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tử vi phương Đông việc làm ăn luôn tiến triển dễ dàng, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Tinh thần trách nhiệm cao giúp con giáp này vượt qua mọi thách thức và chinh phục các đỉnh cao vinh quang.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn rất nhiều mang về cho bản mệnh nguồn doanh thu tương đối rủng rỉnh.

Ngũ hành tương sinh đang nâng đỡ nhiều cho vận trình tình cảm của con giáp này. Vợ chồng thấu hiểu nhau, hài hòa trong từng lời nói cử chỉ. Nhờ vậy không khí gia đình luôn rất đầm ấm, ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

Đúng giờ Tý hôm nay 18/8: Cơ hội đã đến, 3 con giáp này biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, thăng quan tiến chức, thu nhập khởi sắc, vận trình hanh thông đủ đường, đào hoa nhiều biến chuyển - Ảnh 3
Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng khuya nay 17/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phú quý đổi đời, một bước lên mây, công danh chạm đỉnh, ai ai cũng ngước nhìn

Đúng khuya nay 17/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phú quý đổi đời, một bước lên mây, công danh chạm đỉnh, ai ai cũng ngước nhìn

Khuya nay, 17/8, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn phước lành trời ban, phú quý đổi đời, giàu sang phú quý, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 2 giờ 15 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 40 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 3 giờ 21 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 5 giờ 15 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc