Đồng hồ điểm 20h hôm nay 17/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này vét sạch may mắn thiên hạ, tình - tiền viên mãn, vận trình thăng hoa, đi đến đâu may mắn trải đường, cuối năm nhiều tin vui ập đến

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 15:20

Đúng 20h hôm nay, 3 con giáp này vét sạch may mắn thiên hạ, tình - tiền viên mãn, vận trình thăng hoa, may mắn trải đường cho bản mệnh.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Thực Thần ghé thăm, những người tuổi Tuất làm công việc tự do có cơ hội làm ăn tốt trong ngày hôm nay. Có thể mọi người đều nhận ra rằng bạn là người đáng tin cậy, và khách hàng sẽ đến với bạn đông đảo và thường xuyên hơn.

Với người làm công ăn lương thì thời điểm này, có thể bạn chưa nhận được một khoản tiền thưởng nào. Nhưng hãy cứ yên tâm đi, bởi chỉ cần bạn làm hết sức mình thì cấp trên chắc chắn sẽ công nhận và trọng dụng.

Thổ sinh Kim báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Tuất. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn đồng tâm hiệp lực nên chẳng còn chuyện nào là quá khó giải quyết nữa.

Đồng hồ điểm 20h hôm nay 17/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này vét sạch may mắn thiên hạ, tình - tiền viên mãn, vận trình thăng hoa, đi đến đâu may mắn trải đường, cuối năm nhiều tin vui ập đến - Ảnh 1
Tử vi hôm nay Thực Thần ghé thăm, những người tuổi Tuất làm công việc tự do có cơ hội làm ăn tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, công việc của Mùi diễn ra suôn sẻ, hiệu quả hợp tác tăng cao giúp bạn gặt hái được nhiều thành công.

Về tài chính, thu nhập của Mùi ổn định, bạn có thể tự mua cho mình những món đồ mà mình yêu thích. Thực Thần phù trợ mang đến những cơ hội hợp tác, làm ăn đầy triển vọng đối với những người làm nghề tự do. Bạn cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá do những mối làm ăn từ trước đó mang lại.

Trong chuyện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn trong nhà. Bạn tin rằng hai người có thể đồng lòng vượt qua mọi khó khăn.

Đồng hồ điểm 20h hôm nay 17/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này vét sạch may mắn thiên hạ, tình - tiền viên mãn, vận trình thăng hoa, đi đến đâu may mắn trải đường, cuối năm nhiều tin vui ập đến - Ảnh 2
Bạn có thể tự mua cho mình những món đồ mà mình yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ ngày hôm nay có đường công danh vô cùng xán lạn, các cơ hội thăng tiến trong công việc cũng trở nên rõ nét hơn. Bản mệnh là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng hết sức của mình. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn không để cho bản thân bị nhụt chí.

Hôm nay, tuổi Ngọ có tin vui, rất có lộc làm ăn, đặc biệt là với những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Cho dù trong tình hình kinh tế khó khăn nhưng bản mệnh vẫn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy hoặc lượng khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Vận trình tình cảm khởi sắc, những người độc thân có thể tìm thấy ý trung nhân của mình.

Đồng hồ điểm 20h hôm nay 17/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này vét sạch may mắn thiên hạ, tình - tiền viên mãn, vận trình thăng hoa, đi đến đâu may mắn trải đường, cuối năm nhiều tin vui ập đến - Ảnh 3
Hôm nay, tuổi Ngọ có tin vui, rất có lộc làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 17/8: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến thần tốc, công danh chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, người độc thân thoát kiếp 'FA'

Cuối ngày hôm nay 17/8: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến thần tốc, công danh chạm đỉnh, thu nhập khởi sắc, người độc thân thoát kiếp 'FA'

Cuối ngày hôm nay, 17/8, con giáp này sung sướng hết phần thiên hạ, sự nghiệp tiến triển, công danh chạm đỉnh, một bước lên hương.

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