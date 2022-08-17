Đúng giờ Sửu hôm nay 17/8: CHIÊM TINH dự đoán 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, cát lộc đầy nhà, mua may bán đắt, đánh đâu thắng đó, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh 'ngủ' trên đống của cải

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 12:47

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này may mắn hanh thông, cát lộc đầy nhà, đánh đâu thắng đó, đại cát đại lợi, sung sướng hết phần thiên hạ.

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Mùi sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Mùi nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Chính Tài đưa đến những chỉ dẫn để giúp con giáp tuổi Mùi cải thiện tình hình tài chính hiện tại của mình. Trong khi người khác có vẻ chững lại thì bạn đã tìm ra cách để có thời gian tập trung thay đổi lối sống, tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn.

Trong ngày Kim sinh Thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho con giáp này. Nếu có điều gì khiến tuổi Hợi khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, biết đâu hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp.

Đúng giờ Sửu hôm nay 17/8: CHIÊM TINH dự đoán 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, cát lộc đầy nhà, mua may bán đắt, đánh đâu thắng đó, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh 'ngủ' trên đống của cải - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Mùi sẽ có những bước thăng tiến thần tốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tam Hợp dự báo hôm nay người ấy tạo cho con giáp tuổi Tị cảm giác thoải mái để bạn có thể chủ động đưa ra quan điểm cá nhân chứ không còn im lặng và chịu đựng. Sự việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng và giúp hai người xích lại gần nhau hơn khi cùng đồng thuận và hiểu vấn đề đang diễn ra. 

Thực Thần dự báo có một thay đổi gần đây sẽ có ảnh hưởng tích cực và to lớn đến đời sống của tuổi Tị, thậm chí nhiều hơn là bạn nghĩ. Hãy mừng cho điều đó thay vì lo lắng. Trực giác của bạn hôm nay cũng rất có ích, hãy lắng nghe và làm theo chỉ dẫn nhé.

May mắn hơn, tuổi Tỵ còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể tiếp thu được nhiều điều có giá trị từ người đó, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người đó những điều mình còn chưa rõ.

Đúng giờ Sửu hôm nay 17/8: CHIÊM TINH dự đoán 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, cát lộc đầy nhà, mua may bán đắt, đánh đâu thắng đó, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh 'ngủ' trên đống của cải - Ảnh 2
Thực Thần dự báo có một thay đổi gần đây sẽ có ảnh hưởng tích cực và to lớn đến đời sống của tuổi Tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của Tuổi Thân trong ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên Tuổi Thân sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, Tuổi Thân cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng Tuổi Thân cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này. 

Trong ngày Thổ sinh Kim, tuổi Thân rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận và con giáp này nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn bản mệnh cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ nỗi niềm từ rất lâu rồi.

Đúng giờ Sửu hôm nay 17/8: CHIÊM TINH dự đoán 3 con giáp này may mắn đủ đường, vạn sự hanh thông, cát lộc đầy nhà, mua may bán đắt, đánh đâu thắng đó, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh 'ngủ' trên đống của cải - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của Tuổi Thân trong ngày hôm nay cũng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 17/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, đại cát đại lợi, tài lộc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền

Đúng giờ Tý hôm nay 17/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, đại cát đại lợi, tài lộc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này vận trình hanh thông, như ý cát tường, cầu được ước thấy, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc.

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