Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay Thứ Tư 17/08/2022 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Dần khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Dần may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Thực Thần dự báo ngày mai có một lời ngỏ ý đầy hấp dẫn từ một nguồn đáng ngạc nhiên nào đó sẽ đến với con giáp tuổi Dần. Bạn sẽ nhận được một đề nghị thú vị, tuy nhiên có đồng ý hay không thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính bạn đấy.

Thực Thần dự báo ngày mai có một lời ngỏ ý đầy hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày Thứ Tư 17/08/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Mão đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Mão có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Mão có tin tức tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 17/8/2022 ngày mai, nhờ nhị hợp phù trợ, tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh trí. Con giáp này nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề. Đồng thời, cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp.

Ngũ hành tương sinh cho thấy các rắc rối liên quan đến tiền bạc đã được tháo gỡ nên bạn cảm thấy "nhẹ gánh" vô cùng. Không những thế, có người còn may mắn được người thân hoặc ai đó nhiệt tình hỗ trợ trong thời điểm khó khăn này.

Trong ngày Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Ngũ hành tương sinh cho thấy các rắc rối liên quan đến tiền bạc đã được tháo gỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo