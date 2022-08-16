Cuối ngày mai 17/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, họa từ đâu rơi xuống, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 18:00

Cuối ngày mai 17/8, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, họa từ đâu rơi xuống đầu, làm gì cũng trắc trở trăm bề, tình duyên cũng trên bờ rạn nứt.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra gặp trở ngại, trắc trở. Công việc của con giáp này có vẻ như đang tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro. Vậy nên, tử vi khuyên bản mệnh nên cố gắng duy trì tốt các mối quan hệ xã giao để sự nghiệp tiến triển hanh thông. 

Ảnh hưởng của Thiên Quan nên cảm giác thất bại có thể khiến cho tuổi Mão nóng mặt, nhưng hãy hiểu rằng không phải lúc nào bạn cũng có thể giành chiến thắng. Hãy coi những mất mát ấy như một bài học, giúp cho bạn trưởng thành hơn, vậy thôi. 

Thủy - Thổ xung khắc ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, nhiều người cảm nhận rõ cơ thể đang yếu hơn trước rất nhiều. Bạn nên chịu khó tập luyện, thường xuyên sưởi nắng để gia tăng sức đề kháng cho mình nhé. 

Cuối ngày mai 17/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, họa từ đâu rơi xuống, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Thủy - Thổ xung khắc ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tương đối chông gai, vất vả. Vì sự tác động của Hung Tinh nên con giáp này làm việc gì cũng cần phải thận trọng. Ngoài ra, khi gặp khó khăn và thách thức trong công việc, bản mệnh cần nên giữ bình tĩnh mới có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bấp bênh. Đây là thời gian mà người tuổi này bắt tay vào xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng “rỗng túi”

Phương diện sức khỏe của không được tốt, con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn tránh tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi, trầm cảm. Không nên uống quá nhiều cà phê trong một ngày bởi nó có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tạm thời nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như rối loạn tâm lý hay mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường.

Cuối ngày mai 17/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, họa từ đâu rơi xuống, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Vận trình tài lộc bấp bênh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 17/8 diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Tính cách tự cao tự đại khiến con giáp này dễ dàng trở thành đối tượng bị đồng nghiệp xung quanh ghét bỏ. Nếu không thay đổi tính cách này thì đường công danh của bản mệnh không tiến xa hơn nữa. 

Hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Ngũ hành xung khắc dự báo xung đột trong chuyện tình cảm, có thể hai người to tiếng với nhau chỉ vì một chuyện nhỏ. Nếu hai người vẫn không chịu nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn sẽ dễ bị kéo dài.

Cuối ngày mai 17/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi bủa vây, họa từ đâu rơi xuống, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Ngũ hành xung khắc dự báo xung đột trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 17/8: TOP 3 con giáp vận trình như 'cá gặp nước', thuận lợi đủ đường, may mắn vây quanh, cát khí đủ đầy, tài lộc trải đầy nhà, giàu nứt đố đổ vách

Đúng giờ Tý ngày mai 17/8: TOP 3 con giáp vận trình như 'cá gặp nước', thuận lợi đủ đường, may mắn vây quanh, cát khí đủ đầy, tài lộc trải đầy nhà, giàu nứt đố đổ vách

Đúng giờ Tý ngày mai 17/8, 3 con giáp này vận trình lên hương, thuận lợi đủ đường, may mắn hanh thông, tình - tiền viên mãn.

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