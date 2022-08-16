Đúng giờ Tý ngày mai 17/8: TOP 3 con giáp vận trình như 'cá gặp nước', thuận lợi đủ đường, may mắn vây quanh, cát khí đủ đầy, tài lộc trải đầy nhà, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 17:30

Đúng giờ Tý ngày mai 17/8, 3 con giáp này vận trình lên hương, thuận lợi đủ đường, may mắn hanh thông, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra trôi chảy, hanh thông. Con giáp này biết cách tận dụng cơ hội để phát huy năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc, đồng thời phát triển thêm các mối quan hệ xã giao tiềm năng để nhanh chóng chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không tệ. Hiện tại, tiền bạc không phải là vấn đề lo lắng của người tuổi này. 

Ngũ hành tương sinh tốt cho việc đôi lứa cải thiện tình cảm trong giai đoạn này. Lúc này vợ chồng hòa hợp, tình cảm gắn kết khi hai bạn càng ngày càng biết chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội để có thể chọn được người ưng ý.

Đúng giờ Tý ngày mai 17/8: TOP 3 con giáp vận trình như 'cá gặp nước', thuận lợi đủ đường, may mắn vây quanh, cát khí đủ đầy, tài lộc trải đầy nhà, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh tốt cho việc đôi lứa cải thiện tình cảm trong giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này phát huy những thế mạnh của mình trong công việc. Ngoài ra, cát khí dồi dào giúp bản mệnh đang muốn thay đổi công việc có bước tiến khả quan hơn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc sáng rõ. Người tuổi này tìm được hướng làm ăn mới và mạnh dạn đầu tư nên đem lại cơ hội “phát tài, phát lộc” một cách rõ rệt. 

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Đúng giờ Tý ngày mai 17/8: TOP 3 con giáp vận trình như 'cá gặp nước', thuận lợi đủ đường, may mắn vây quanh, cát khí đủ đầy, tài lộc trải đầy nhà, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Vận trình tài lộc sáng rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra ổn định. Con giáp này có thể vượt qua mọi sóng gió, thách thức trong công việc nhờ có Quý Nhân nâng đỡ. Cùng với đó, dám nghĩ dám làm là yếu tố giúp bản mệnh có được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp. 

Chính Tài dự báo có khoản tiền đang về mang lại cho con giáp tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn về cách thức làm việc, gia tăng thu nhập của mình. Số tiền tuy không không nhiều nhưng đáng trân trọng, do đó bạn chớ nên tiêu hoang đấy nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Đã đến lúc bạn cần phải nghiêm túc tìm một mối quan nhân duyên tốt lành, lâu dài cho mình. 

Đúng giờ Tý ngày mai 17/8: TOP 3 con giáp vận trình như 'cá gặp nước', thuận lợi đủ đường, may mắn vây quanh, cát khí đủ đầy, tài lộc trải đầy nhà, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Chính Tài dự báo có khoản tiền đang về mang lại cho con giáp tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 17/8: THỰC THẦN trợ mệnh, 3 con giáp này 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc đủ đầy, của cải dư dôi, bản mệnh 'nằm' trên đống vàng, giàu nứt đố đổ vách

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 17/8: THỰC THẦN trợ mệnh, 3 con giáp này 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc đủ đầy, của cải dư dôi, bản mệnh 'nằm' trên đống vàng, giàu nứt đố đổ vách

Trưa mai 12h, 3 con giáp này thuận buồm xuôi gió, tiền tài về tay, cát khí vây quanh, ngập tràn may mắn, tình - tiền đều được viên mãn.

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