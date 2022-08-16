Đúng 18h08p hôm nay 16/8: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này vận khí lên hương, công danh xán lạn, tiền tài vô như nước, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền, từ nay chỉ có nhung lụa vinh hoa

Tuổi Mão là người giỏi ngoại giao và tối nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp. Người độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu từ người đang để ý bạn.

Đây là thời điểm Tuổi Mão nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của Tuổi Mão ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 16/8/2022 hôm nay, vận trình của tuổi Tý thuận lợi. Nhờ vậy, bản mệnh dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, hòa hợp. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng.

Tuổi Tý còn gặp nhiều thuận lợi về tài lộc. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều con giáp này cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng.

Đường tình duyên của Tuổi Tý hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

Đường tình duyên của Tuổi Tý hôm nay rất khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu được Tam Hợp cục che chở nên vận trình thuận lợi, hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Các kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ, nếu muốn bắt đầu dự án mới, tự khởi nghiệp cũng có người giúp đỡ và cơ hội thành công cao, mạnh dạn lên nhé.

Tuổi Dậu đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

May mắn hơn là ngày này sức khỏe ổn định, tuổi Dậu không cần quá lưu tâm, thế nhưng điều đó không có nghĩa là được phép chủ quan. Bản mệnh vẫn nên duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày, cơ thể khỏe mạnh thì mới có tinh thần để làm việc.

May mắn hơn là ngày này sức khỏe ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo