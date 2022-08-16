Đúng 18h08p hôm nay 16/8: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này vận khí lên hương, công danh xán lạn, tiền tài vô như nước, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền, từ nay chỉ có nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 11:25

Đúng 18h08 16/8, 3 con giáp này vận khí lên hương, công danh xán lạn, tiền tài đổ về như thác, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là người giỏi ngoại giao và tối nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Đây là thời điểm Tuổi Mão nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của Tuổi Mão ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp. Người độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu từ người đang để ý bạn.

Đúng 18h08p hôm nay 16/8: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này vận khí lên hương, công danh xán lạn, tiền tài vô như nước, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền, từ nay chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 16/8/2022 hôm nay, vận trình của tuổi Tý thuận lợi. Nhờ vậy, bản mệnh dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, hòa hợp. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng.

Tuổi Tý còn gặp nhiều thuận lợi về tài lộc. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều con giáp này cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng.

Đường tình duyên của Tuổi Tý hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

Đúng 18h08p hôm nay 16/8: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này vận khí lên hương, công danh xán lạn, tiền tài vô như nước, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền, từ nay chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Đường tình duyên của Tuổi Tý hôm nay rất khởi sắc  - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu được Tam Hợp cục che chở nên vận trình thuận lợi, hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Các kế hoạch của bạn đều diễn ra suôn sẻ, nếu muốn bắt đầu dự án mới, tự khởi nghiệp cũng có người giúp đỡ và cơ hội thành công cao, mạnh dạn lên nhé.

Tuổi Dậu đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

May mắn hơn là ngày này sức khỏe ổn định, tuổi Dậu không cần quá lưu tâm, thế nhưng điều đó không có nghĩa là được phép chủ quan. Bản mệnh vẫn nên duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày, cơ thể khỏe mạnh thì mới có tinh thần để làm việc.

Đúng 18h08p hôm nay 16/8: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này vận khí lên hương, công danh xán lạn, tiền tài vô như nước, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo cơm áo gạo tiền, từ nay chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
May mắn hơn là ngày này sức khỏe ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 9 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026