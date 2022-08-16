Đúng giờ Tý hôm nay 16/8: TOP 3 con giáp được CHÍNH ẤN độ mệnh, vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, tình - tiền thăng hoa, bản mệnh sung túc - an yên

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 03:34

Đúng giờ Tý hôm nay 16/8, 3 con giáp được Chính Ấn độ mệnh, kế hoạch được thực hiện, vận trình lên hương, vạn sự hanh thông, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Hợi

Tam Hợp mang tới cho người tuổi Hợi cơ hội hàn gắn các rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Sau sóng gió, tình cảm của hai bạn càng thêm phần khăng khít khi đã hiểu ra vị trí quan trọng của nửa kia đối với mình. Người độc thân cũng đừng quá lo lắng, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình thôi.

Chính Ấn còn mang tới cho con giáp này sự quyết tâm cao độ để theo đuổi mục tiêu của mình. Đôi khi bạn cũng nghi ngờ năng lực của chính mình, tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường không, nhưng hôm nay bạn đã gạt bỏ được suy nghĩ đó và tự tin hơn vào bản thân.

Chính Tài đưa đến những chỉ dẫn để giúp con giáp tuổi Hợi cải thiện tình hình tài chính hiện tại của mình. Trong khi người khác có vẻ chững lại thì bạn đã tìm ra cách để có thời gian tập trung thay đổi lối sống, tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn.

Đúng giờ Tý hôm nay 16/8: TOP 3 con giáp được CHÍNH ẤN độ mệnh, vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, tình - tiền thăng hoa, bản mệnh sung túc - an yên - Ảnh 1
Chính Ấn còn mang tới cho con giáp này sự quyết tâm cao độ để theo đuổi mục tiêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 16/8/2022 hôm nay, vận trình của tuổi Mão vô cùng hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nhờ bản tính tốt, con giáp này nhận được sự ủng hộ của mọi người nên cứ băng băng tiến lên với kết quả xuất sắc hơn dự tính.

Cát tinh độ mệnh sẽ tăng thêm sự quyết đoán cho tuổi Mão. Con giáp này có thêm động lực để cố gắng không ngừng trong công việc. Bản mệnh trở nên dứt khoát hơn, biết những điều mình muốn là gì và tiến lên phía trước không sợ hãi.

Kim sinh Thủy, may mắn hơn nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, rất có thể người ấy sẽ giúp bạn đưa ra được phương pháp giải quyết vấn đề thích hợp.

Đúng giờ Tý hôm nay 16/8: TOP 3 con giáp được CHÍNH ẤN độ mệnh, vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, tình - tiền thăng hoa, bản mệnh sung túc - an yên - Ảnh 2
Cát tinh độ mệnh sẽ tăng thêm sự quyết đoán cho tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 16/8/2022 hôm nay, tuổi Thìn được Tài tinh tương trợ nên tài lộc khởi sắc. Chỉ cần con giáp này tiếp tục chăm chỉ, cần cù làm việc, cho dù trước mắt có gặp khó khăn đến đâu, tương lai cũng nhất định nhận được đền bù xứng đáng. Bản mệnh không cần quá tiết kiệm, cân đo đong đếm như trước nữa mà có thể thoải mái chi tiêu nhờ các khoản thu hiện tại đang tăng nhẹ.

Còn với các cặp đôi thì vấn đề dễ giải quyết hơn, chỉ là đôi chút bất đồng ý kiến nhưng hoàn toàn có thể hóa giải được mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Cả hai đều rất trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.

Đúng giờ Tý hôm nay 16/8: TOP 3 con giáp được CHÍNH ẤN độ mệnh, vận trình thăng hoa, vạn sự hanh thông, tình - tiền thăng hoa, bản mệnh sung túc - an yên - Ảnh 3
Thìn được Tài tinh tương trợ nên tài lộc khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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