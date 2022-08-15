Bước qua ngày hôm nay 15/8: TAM HỢP độ mệnh cho 3 con giáp này công danh thành toại, thu nhập khấm khá, tiền tài tới tay, cơ hội thăng quan tiến chức, cuối năm may mắn hanh thông, suôn sẻ đủ đường

Quý nhân Tam Hợp soi đường giúp người tuổi Dậu có một ngày thứ 3 vô cùng hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió không có bất cứ chướng ngại nào. Nhờ sự hòa đồng và tốt tính của mình, bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người nên cứ băng băng tiến lên hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn dự tính.

Thực Thần dự báo ngày mai có một lời ngỏ ý đầy hấp dẫn từ một nguồn đáng ngạc nhiên nào đó sẽ đến với con giáp tuổi Dậu. Bạn sẽ nhận được một đề nghị thú vị, tuy nhiên có đồng ý hay không thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính bạn đấy.

Tam Hợp xuất hiện cho thấy con giáp tuổi Dậu đã tìm ra bí quyết giữ gìn hạnh phúc cho riêng mình, tránh tâm lý so sánh cuộc sống của mình với bất cứ ai khác. Bạn biết vị thế của mình ở đâu và không có một nguyên tắc cụ thể nào để áp dụng cho từng trường hợp.

Tam Hợp xuất hiện cho thấy con giáp tuổi Dậu đã tìm ra bí quyết giữ gìn hạnh phúc cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Mão có thể vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay. Bạn thấy đấy, mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được cấp trên ghi nhận và đền đáp xứng đáng, vì vậy, dù hiện tại có vất vả đến đâu thì cũng đừng nên nản chí.

Tỷ Kiên độ mệnh sẽ tăng thêm sự quyết đoán cho những chú Mèo. Bạn có thêm động lực để cố gắng không ngừng trong công việc. Bản mệnh trở nên dứt khoát hơn, biết những điều mình muốn là gì và tiến lên phía trước không sợ hãi.

May mắn hơn, trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hẳn ai cũng sẽ yêu mến một người tài năng và chắc chắn trong mọi việc như bạn, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của mọi người nhé.

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Mão có thể vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ 3 này, người tuổi Thìn được Chính Tài tương trợ nên có một ngày tài lộc khởi sắc. Chỉ cần con giáp này tiếp tục chăm chỉ, cần cù làm việc, cho dù trước mắt có gặp khó khăn đến đâu, tương lai cũng nhất định nhận được sự đền bù xứng đáng.

Bạn được mọi người nể phục vì đức tính thông minh, nhân hậu và không ham danh lợi của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vội hài lòng với hiện tại. Bạn vẫn còn có khả năng thăng tiến lên vị trí cao hơn hiện tại rất nhiều, đừng giậm chân tại chỗ, tạo cơ hội để người khác vượt qua.

Thổ sinh Kim, bản mệnh và nửa kia luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại là nhờ hai người luôn tôn trọng lẫn nhau, tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi vấn đề, chẳng giấu giếm bất cứ điều gì.

Thổ sinh Kim, bản mệnh và nửa kia luôn thấu hiểu lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo