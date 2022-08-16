Cuối ngày hôm nay 16/8: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này may mắn vây quanh, vận xui tan biến, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, tình - tiền thăng hoa, gia đạo ngập tràn hỷ sự

Hôm nay, tuổi Thìn được Tài tinh tương trợ nên tài lộc khởi sắc. Chỉ cần con giáp này tiếp tục chăm chỉ, cần cù làm việc, cho dù trước mắt có gặp khó khăn đến đâu, tương lai cũng nhất định nhận được đền bù xứng đáng.

Hỏa sinh Thổ vượng, các cặp đôi sẽ có một ngày với tình yêu dâng trào, bản mệnh và người ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Bạn cảm thấy an bình với cuộc sống hiện tại của mình. Người độc thân chớ nên để quá khứ ảnh hưởng quá nhiều mà hãy sống với hạnh phúc hiện tại và tương lai sẽ tốt hơn.

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Thìn có thể vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay. Mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được cấp trên ghi nhận và đền đáp xứng đáng, vì vậy, dù hiện tại có vất vả đến đâu thì cũng đừng nên nản chí.

Hỏa sinh Thổ vượng, các cặp đôi sẽ có một ngày với tình yêu dâng trào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 16/8/2022 hôm nay, tuổi Thân có thể làm tốt công việc của mình và nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Với tài trí và sự nhanh nhẹn của bản thân, không khó để con giáp này vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng.

Hơn nữa, tuổi Thân còn khá kiên quyết và hết mình với mọi người. Vì thế con giáp này sẽ được cấp trên công nhận khi luôn là một con người đầy nội lực và quyết tâm trong công việc, chính tinh thần này giúp bản mệnh có một vị thế đáng nể trong tập thể.

May mắn hơn, trên phương diện tình cảm, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hẳn ai cũng sẽ yêu mến một người tài năng và chắc chắn trong mọi việc như bạn, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của mọi người nhé.

Ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 16/8/2022 mang tới cho tuổi Hợi sự quyết tâm cao độ để theo đuổi mục tiêu. Đôi khi con giáp này cũng nghi ngờ năng lực của chính mình, tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường không, nhưng hôm nay đã gạt bỏ được suy nghĩ đó và tự tin hơn vào bản thân.

Cục diện tam hợp hôm nay cũng sẽ mang tới cho tuổi Hợi cơ hội hàn gắn các rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Sau sóng gió, tình cảm của hai người càng thêm phần khăng khít khi đã hiểu ra vị trí quan trọng của nửa kia đối với mình.

Ngũ hành tương sinh mang lại mối quan hệ hài hòa cho những chú Lợn với người thân trong gia đình, nhất là chuyện tình cảm của bạn lúc này cũng đã có những diễn biến tích cực hơn trước đây rất nhiều.

Ngũ hành tương sinh mang lại mối quan hệ hài hòa cho những chú Lợn với người thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo