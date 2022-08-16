Đúng khuya nay 16/8, xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này vận may ập đến, của cải trải đầy nhà, cát khi vây quanh, sung sướng hết phần thiên hạ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 05:20

Khuya nay 16/8, xởi lởi trời cho, 3 con giáp này may mắn ập đến, của cải đầy nhà, cát khí vây quanh, vận trình viên mãn.

Tuổi Mão

Hôm nay quý nhân Tam Hợp soi đường giúp người tuổi Mão có một ngày thứ 3 vô cùng hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió không có bất cứ chướng ngại nào. Nhờ sự hòa đồng và tốt tính của mình, bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người nên cứ băng băng tiến lên hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn dự tính.

Tỷ Kiên độ mệnh sẽ tăng thêm sự quyết đoán cho những chú Mèo. Bạn có thêm động lực để cố gắng không ngừng trong công việc. Bản mệnh trở nên dứt khoát hơn, biết những điều mình muốn là gì và tiến lên phía trước không sợ hãi.

Trong ngày mới này, tuổi Mão nên tranh thủ thư giãn đầu óc, tạo tác các việc gắn kết tình cảm gia đình. Đọc sách hay cùng người thân xem phim, nấu những món ăn sẽ là một gợi ý thú vị dành cho con giáp này.

Đúng khuya nay 16/8, xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này vận may ập đến, của cải trải đầy nhà, cát khi vây quanh, sung sướng hết phần thiên hạ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Tỷ Kiên độ mệnh sẽ tăng thêm sự quyết đoán cho những chú Mèo - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 16/8/2022 mang tới cho tuổi Tuất sự quyết tâm cao độ để theo đuổi mục tiêu. Đôi khi con giáp này cũng nghi ngờ năng lực của chính mình, tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường không, nhưng hôm nay đã gạt bỏ được suy nghĩ đó và tự tin hơn vào bản thân.

Hôm nay, tuổi Tuất được Tài tinh tương trợ nên tài lộc khởi sắc. Chỉ cần con giáp này tiếp tục chăm chỉ, cần cù làm việc, cho dù trước mắt có gặp khó khăn đến đâu, tương lai cũng nhất định nhận được đền bù xứng đáng.

Cục diện tam hợp hôm nay cũng sẽ mang tới cho tuổi Tuất cơ hội hàn gắn các rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Sau sóng gió, tình cảm của hai người càng thêm phần khăng khít khi đã hiểu ra vị trí quan trọng của nửa kia đối với mình.

Đúng khuya nay 16/8, xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này vận may ập đến, của cải trải đầy nhà, cát khi vây quanh, sung sướng hết phần thiên hạ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Hôm nay, tuổi Tuất được Tài tinh tương trợ nên tài lộc khởi sắ - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tỵ

Nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh, thậm chí lọt vào mắt xanh của quý nhân.

Hỏa sinh Thổ vượng, các cặp đôi sẽ có một ngày với tình yêu dâng trào, bản mệnh và người ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Bạn cảm thấy an bình với cuộc sống hiện tại của mình. Người độc thân chớ nên để quá khứ ảnh hưởng quá nhiều mà hãy sống với hạnh phúc hiện tại và tương lai sẽ tốt hơn.

Đúng khuya nay 16/8, xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này vận may ập đến, của cải trải đầy nhà, cát khi vây quanh, sung sướng hết phần thiên hạ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Hỏa sinh Thổ vượng, các cặp đôi sẽ có một ngày với tình yêu dâng trào - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 18 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026