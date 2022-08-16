Đúng khuya nay 16/8, xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này vận may ập đến, của cải trải đầy nhà, cát khi vây quanh, sung sướng hết phần thiên hạ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Hôm nay quý nhân Tam Hợp soi đường giúp người tuổi Mão có một ngày thứ 3 vô cùng hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió không có bất cứ chướng ngại nào. Nhờ sự hòa đồng và tốt tính của mình, bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người nên cứ băng băng tiến lên hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn dự tính.

Trong ngày mới này, tuổi Mão nên tranh thủ thư giãn đầu óc, tạo tác các việc gắn kết tình cảm gia đình. Đọc sách hay cùng người thân xem phim, nấu những món ăn sẽ là một gợi ý thú vị dành cho con giáp này.

Tỷ Kiên độ mệnh sẽ tăng thêm sự quyết đoán cho những chú Mèo. Bạn có thêm động lực để cố gắng không ngừng trong công việc. Bản mệnh trở nên dứt khoát hơn, biết những điều mình muốn là gì và tiến lên phía trước không sợ hãi.

Tỷ Kiên độ mệnh sẽ tăng thêm sự quyết đoán cho những chú Mèo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 16/8/2022 mang tới cho tuổi Tuất sự quyết tâm cao độ để theo đuổi mục tiêu. Đôi khi con giáp này cũng nghi ngờ năng lực của chính mình, tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường không, nhưng hôm nay đã gạt bỏ được suy nghĩ đó và tự tin hơn vào bản thân.

Hôm nay, tuổi Tuất được Tài tinh tương trợ nên tài lộc khởi sắc. Chỉ cần con giáp này tiếp tục chăm chỉ, cần cù làm việc, cho dù trước mắt có gặp khó khăn đến đâu, tương lai cũng nhất định nhận được đền bù xứng đáng.

Cục diện tam hợp hôm nay cũng sẽ mang tới cho tuổi Tuất cơ hội hàn gắn các rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Sau sóng gió, tình cảm của hai người càng thêm phần khăng khít khi đã hiểu ra vị trí quan trọng của nửa kia đối với mình.

Hôm nay, tuổi Tuất được Tài tinh tương trợ nên tài lộc khởi sắ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh, thậm chí lọt vào mắt xanh của quý nhân.

Hỏa sinh Thổ vượng, các cặp đôi sẽ có một ngày với tình yêu dâng trào, bản mệnh và người ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Bạn cảm thấy an bình với cuộc sống hiện tại của mình. Người độc thân chớ nên để quá khứ ảnh hưởng quá nhiều mà hãy sống với hạnh phúc hiện tại và tương lai sẽ tốt hơn.

Hỏa sinh Thổ vượng, các cặp đôi sẽ có một ngày với tình yêu dâng trào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo