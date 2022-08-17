Đúng giờ Tý hôm nay 17/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, đại cát đại lợi, tài lộc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 12:14

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này vận trình hanh thông, như ý cát tường, cầu được ước thấy, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rắng thứ Tư ngày 17/8/2022 hôm nay, tuổi Thân làm ăn khá nhờ các công việc tay trái. Con giáp này luôn là một người năng động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, vậy nên bên cạnh nguồn thu chính thì nguồn thu phụ cũng khá ổn định.

Ngoài ra, một số người cũng có thể nhận được một khoản tiền lớn nhờ vào may mắn của mình. Tuy nhiên, tuổi Thân cũng biết rằng tay làm hàm nhai mới có thể giúp con giáp này có một cuộc sống ổn định.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được tình hình sức khỏe hiện tại, nhờ đó mà bạn đủ tinh thần để đối mặt với những khó khăn xảy ra trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, đừng vì thế mà "phá" sức mình quá nhé, hãy dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Đúng giờ Tý hôm nay 17/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, đại cát đại lợi, tài lộc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện được tình hình sức khỏe hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 17/8/2022 hôm nay, công việc của tuổi Dậu tiến triển thuận lợi. Bản mệnh rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Con giáp này cũng sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người xung quanh.

Thực Thần dự báo hôm nay có một lời ngỏ ý đầy hấp dẫn từ một nguồn đáng ngạc nhiên nào đó sẽ đến với con giáp tuổi Dậu hôm nay. Bạn sẽ nhận được một đề nghị thú vị, tuy nhiên có đồng ý hay không thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính bạn đấy. 

Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Dậu không được đầu hàng trước những khó khăn bên ngoài kia. Tuổi Dậu cũng hiểu được rằng nửa kia quan trọng đến thế nào. Ta luôn mong muốn có được người thấu hiểu và cùng đồng hành trên suốt quãng đời còn lại.

Đúng giờ Tý hôm nay 17/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, đại cát đại lợi, tài lộc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền - Ảnh 2
Tình cảm đôi lứa lại vô cùng ngọt ngào, đối phương luôn ở bên động viên Tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 17/8/2022 hôm nay, tuổi Tuất làm công việc tự do có cơ hội làm ăn tốt. Có thể mọi người đều nhận ra rằng con giáp này là người đáng tin cậy, và khách hàng sẽ đến với bản mệnh đông đảo và thường xuyên hơn.

Với người làm công ăn lương thì thời điểm này, có thể chưa nhận được một khoản tiền thưởng nào. Nhưng hãy cứ yên tâm đi, bởi chỉ cần con giáp này làm hết sức mình thì cấp trên chắc chắn sẽ công nhận và trọng dụng.

Kim - Thổ tương sinh giúp cho bản mệnh đã bình tâm sau những khó khăn, bạn đã chủ động hơn trong việc điều chỉnh thái độ với những gì đang xảy ra với mình. Lúc này bạn không còn mất ngủ như trước và thường xuyên có được giấc ngủ sâu. 

Đúng giờ Tý hôm nay 17/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, đại cát đại lợi, tài lộc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền - Ảnh 3
Kim - Thổ tương sinh giúp cho bản mệnh đã bình tâm sau những khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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