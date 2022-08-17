Đúng 18h08p hôm nay 17/8: 3 con giáp này phú quý đủ đầy, tài lộc dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau chẳng biết đói khổ, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị

Nhờ có Thiên Ấn chiếu cố, người tuổi Dậu có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Bạn sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao.

Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Hãy chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng phát triển khác biệt so với mọi người. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào đi nữa, bạn vẫn cần phải nhớ khác biệt khác với tách biệt, bạn nên hòa đồng với mọi người hơn.

Hãy chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng phát triển khác biệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tuất tươi sáng rõ ràng. Con giáp này có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, hoàn thành mọi kế hoạch được giao và kết quả thì trên cả sức mong đợi. Với tầm nhìn xa trông rộng mà bản mệnh có thể ngăn mọi chuyện không đi lệch hướng ngoài tầm kiểm soát.

Về phương diện tài lộc trong ngày cũng rất khả quan, các nguồn thu dồi dào giúp bản mệnh tự tin hơn trong chi tiêu, có thêm nhiều lựa chọn trong cuộc sống và cảm thấy an tâm hơn khi có tiền bạc trong tay. Nhân cơ hội tốt, con giáp này nên để dành một khoản để đề phòng những lúc khó khăn.

Thổ sinh Kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn bạn cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ nỗi niềm từ rất lâu rồi đúng không?

Về phương diện tài lộc trong ngày cũng rất khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân đạt được khá nhiều thành tựu trên con đường công danh. Con giáp này là người đa tài, phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau. Bản mệnh vốn nhiệt tình, có trách nhiệm nên sẵn sàng gánh vác thêm cả phần việc của người khác vì lợi ích chung.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể tiếp thu được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ.

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu có ai đó gặp khó khăn. Những hành động nhỏ nhặt của bạn cũng giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người.

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo