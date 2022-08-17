Đúng khuya nay 17/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phú quý đổi đời, một bước lên mây, công danh chạm đỉnh, ai ai cũng ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 14:15

Khuya nay, 17/8, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn phước lành trời ban, phú quý đổi đời, giàu sang phú quý, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị.

Tuổi Mão

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão khá nhẹ nhàng, thuận lợi. Tình hình kinh doanh, buôn bán không mấy khởi sắc do lệnh cách ly nhưng bù lại, bán hàng online lại là phao cứu sinh cho bản mệnh. Ngoài ra, tuổi Mão được cho phép làm việc ở nhà cũng có những trải nghiệm mới trong công việc.

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Mão làm ăn khá nhờ các công việc tay trái. Bên cạnh nguồn thu chính thì việc làm thêm cũng là một nguồn thu khá ổn định của bạn. Tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu số tiền đáng ngưỡng mộ.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì thế, tuổi Mão nên sắp xếp kế hoạch thực hiện công việc cho phù hợp để gặp nhiều thuận lợi.

Đúng khuya nay 17/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phú quý đổi đời, một bước lên mây, công danh chạm đỉnh, ai ai cũng ngước nhìn - Ảnh 1
Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Mão làm ăn khá nhờ các công việc tay trái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Quý nhân mang tới cơ hội nên tuổi Thìn không muốn bỏ lỡ. Công việc cũng sẽ khá hơn nhiều. Bản mệnh đã thể hiện rất tốt năng lực của mình với mọi tình huống nên được đồng nghiệp cũng như cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Con giáp này chỉ cần đảm bảo dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi thật tốt.

Thổ sinh Kim báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thìn. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn đồng tâm hiệp lực nên chẳng còn chuyện nào là quá khó giải quyết nữa.

Ngoài ra, con giáp này còn là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, chứ không phải là một người cha người mẹ chỉ biết yêu cầu và ra lệnh.

Đúng khuya nay 17/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phú quý đổi đời, một bước lên mây, công danh chạm đỉnh, ai ai cũng ngước nhìn - Ảnh 2
Thổ sinh Kim báo tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu khởi sắc nhờ tam hội cục nâng đỡ. Không những thế bản mệnh còn may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ, hướng dẫn đi đúng hướng. Tận dụng được thời cơ này nên bản mệnh đã đạt được thành tựu đáng kể.

Hôm nay tuổi Dậu được Chính Ấn nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử. Nếu nghiêm túc ôn tập, bạn có thể chinh phục được những đỉnh cao mà trước nay mình không dám mơ tới.

Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn.

Đúng khuya nay 17/8: THẦN PHẬT ban phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phú quý đổi đời, một bước lên mây, công danh chạm đỉnh, ai ai cũng ngước nhìn - Ảnh 3
Hôm nay tuổi Dậu được Chính Ấn nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 17/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, đại cát đại lợi, tài lộc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền

Đúng giờ Tý hôm nay 17/8: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cầu được ước thấy, đại cát đại lợi, tài lộc trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này vận trình hanh thông, như ý cát tường, cầu được ước thấy, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc.

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