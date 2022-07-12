Đúng giờ Tý 13/7: CÁT TINH dự báo 3 con giáp làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió', dữ hóa điềm lành, một bước lên mây, vận trình tươi đẹp, may mắn hanh thông, đào hoa nở rộ

Theo Tử vi hàng ngày, nhờ có Tam Hội che chở mà ngày mai mọi vấn đề rắc rối nơi gia đình của tuổi Thân sẽ tự đi vào quỹ đạo quen thuộc, giúp cho bạn có một ngày tinh thần được giải tỏa. Hãy tập trung vào những cảm xúc tích cực của đời sống , đừng thờ ơ với những người yêu thương,

Thổ - Kim tương sinh giải tỏa hết những áp lực, căng thẳng cho bản mệnh, nhờ đó mà sức khỏe cũng được cải thiện. Những ai đang ốm bệnh nhưng nhờ tinh thần lạc quan mà cơ thể cảm thấy mạnh khỏe hơn, nhanh hồi sức hơn, cảm thấy tươi vui hơn.

Cuộc thảo luận sôi nổi và nghiêm túc về những giá trị sẽ khiến cho con giáp tuổi Thân suy nghĩ một lần nữa về mọi việc. Có vẻ như ảnh hưởng của Thiên Ấn khiến bạn có nhiều ý tưởng nhưng cũng có thể khiến bạn trở nên thiếu quyết đoán và có một chút bối rối khi đứng trước một quyết định nào đó.

Thổ - Kim tương sinh giải tỏa hết những áp lực, căng thẳng cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày Thứ Tư 13/07/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Mão đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Mão có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Mão có tin tức tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày mai diễn ra hanh thông hơn trước. Thân Tuất tương hội giúp con giáp này nhanh chóng thông suốt được những vấn đề mà trước đó chưa thể. Bản mệnh dần định hướng được con đường phù hợp cho mình chứ không còn mông lung, vô định.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khăng khít thấy rõ. Ngũ hành Thổ sinh Kim giúp tình cảm gia đình ngày một bền chặt, nồng ấm. Gia đình cũng chính là động lực lớn để con giáp này phấn đấu hơn cho con đường sự nghiệp của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc khởi sắc. Người tuổi này có thể nhanh chóng nâng cấp chất lượng cuộc sống của mình nhờ có trong tay số tiền dư dôi.

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày mai diễn ra hanh thông hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo