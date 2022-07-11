Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 11/7: Tử vi dự đoán 3 con giáp vận trình cực suôn sẻ, vận may tới tấp, thần tài phát bao lì xì lớn, phúc khí bùng nổ, nửa cuối năm đại cát đại lợi, viên mãn hanh thông

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Sửu sẽ không cần phải lo lắng gì đến chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Người chăm chỉ với các công việc làm thêm có một túi tiền rủng rỉnh do khách hàng, đối tác thanh toán theo đúng hạn hợp đồng. Với người làm ăn kinh doanh, bạn bất ngờ nhận được một khoản hời lớn do hạng mục đầu tư đứng im trước đó bất ngờ đem lại lợi nhuận. Đây là lúc bạn cần tập trung vào những dự án triển vọng để có thể tiếp tục thu hời trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió.

Người tuổi Tỵ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dưới sự nâng đỡ của Tam Hội. Thậm chí bạn còn tìm được ra hướng đi mới trong những công việc quen thuộc, nhờ vậy đạt được hiệu suất và chất lượng công việc cao hơn hẳn.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tị độc thân có thể khiến cho người bạn thầm mến đã lâu cảm động. Sự chân thành và chủ động của bạn khiến đối phương khó có thể làm ngơ. Hôm nay, đối phương có thể cho bạn cơ hội tiến đến gần hơn.



Với người đã lập gia đình, bạn luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người ấy, chính vì vậy mà bạn chẳng làm việc gì khiến đối phương phật lòng. Quan hệ của hai người ngày càng bền vững theo thời gian.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tị độc thân có thể khiến cho người bạn thầm mến đã lâu cảm động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi Thân có mối quan hệ rất tốt với con cái của mình. Bạn luôn có cách tạo ra những niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho con cái, nhờ vậy mà gia đình bạn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc.



Với người còn độc thân, trong ngày hôm nay, bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng khá triển vọng. Nếu có thể mở lòng nói chuyện, bạn sẽ nhận ra đôi bên có nhiều điều trùng hợp đến bất ngờ đấy.

Chính Quan trợ mệnh, con giáp này còn được nhận niềm vui trên lĩnh vực sự nghiệp. Bạn có cách giải quyết vấn đề mới mẻ, giúp tập thể thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Cấp trên hẳn sẽ dành cho bạn những lời khen ngợi có cánh.

Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi Thân có mối quan hệ rất tốt với con cái của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo