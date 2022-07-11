Cuối ngày hôm nay 11/7, tử vi 12 con giáp cảnh báo 3 tuổi này ra đường cẩn thận trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền hao của mất, tài chính lao dốc, gia đạo bất an, tình duyên bất ổn

Hôm nay có điềm báo hung thần nên vận trình tài lộc của bản mệnh khó bề mà tăng tiến. Con giáp này cần xem xét lại các mối quan hệ của mình bởi dường như bạn đang dễ dàng trở nên thân thiết với quá nhiều người mà chưa thực sự biết họ có đáng để tin tưởng hay không.

Trước đây bạn vẫn nghĩ có tình yêu là sẽ vượt qua tất cả nhưng hôm nay bạn nhận ra có quá nhiều điều ngăn trở mình đến với bến bờ hạnh phúc. Tuổi Thìn nghĩ mình đã sai lầm và suy nghĩ không thôi, sự thật đã chứng minh điều bạn nghĩ là đúng.

Chuyện tình cảm hơi ảm đạm vì ngũ hành tương xung. Dù mối quan hệ của bạn và người ấy đã bước lên một nấc tháng mơi nhưng có vẻ mọi thứ vẫn còn khá non nớt, cần có sự che chở và chăm sóc kỹ càng. Hôm nay tình yêu gặp sóng gió khiến cả hai bị tổn hại nghiêm trọng.

Hôm nay có điềm báo hung thần nên vận trình tài lộc của bản mệnh khó bề mà tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp ngày Nhâm Tý nằm trong thế cục tương xung nên vận trình công việc không được tốt đẹp cho lắm. Bản mệnh lại nóng nảy, bất chấp nên khiến mọi chuyện vốn đã xấu nay lại càng phát triển theo chiều hướng tiêu cực hơn.

Hãy học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc chung. Dù bạn có tức giận đến mấy thì cũng phải lấy công việc làm đầu, nếu không bao công sức bạn gây dựng bấy lâu nay cũng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng theo cơn nóng giận.

Trong cuộc sống, không phải bạn đối xử tốt với ai họ cũng sẽ tốt lại với bạn. Xã hội vẫn có rất nhiều loại người và vốn chẳng công bằng, may mắn thì gặp được người tốt, không may thì gặp kẻ xấu, mỗi người đều phải tự học cách bảo vệ mình, tự tìm cách cứu mình trước khi chờ người khác cứu.

Tuổi Ngọ gặp ngày Nhâm Tý nằm trong thế cục tương xung nên vận trình công việc không được tốt đẹp cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 11/7/2022 đầu tuần cho thấy tuổi Tuất gặp nhiều điều xui xẻo dễ xảy tới trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể sẽ bị bạn bè phản bội, gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy cần phải hết sức thận trọng trước khi đưa ra quyết định.

Vì tâm trạng không được tốt cho lắm nên tuổi Tuất không kiểm soát được cảm xúc của mình khiến cho đối phương phải chịu ấm ức bởi tính khí của mình. Bạn không biết sự vô tư thể hiện cảm xúc đó vô tình làm người khác tổn thương.

Tuổi Tuất đừng mãi ích kỷ và chỉ suy nghĩ cho bản thân như vậy nữa, nếu cứ lặp lại thì sẽ có ngày bạn phải hối hận vì đã bỏ lơ cảm xúc của mọi người, làm tổn thương những người mình thương yêu nhất. Hãy dừng lại trước khi quá muộn, đừng để cảm xúc khiến tình cảm đổ vỡ.

Tuất gặp nhiều điều xui xẻo dễ xảy tới trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo