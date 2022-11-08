Đúng giờ Sửu hôm nay (8/11/2022): Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, bảng vàng đề tên, vinh hoa phú quý, cuối năm sắm nhà xịn, mua xế hộp tiền tỷ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Ba 08/11/2022 này, Tuổi Ngọ đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình cảm của các cặp đôi nhờ có quý nhân che chở mà càng thêm mặn nồng, son sắt. Người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự giới thiệu của người thân.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ. Mọi kế hoạch đều đang diễn ra theo đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn. Tuy nhiên, đứng trước các quyết định quan trọng, tuổi Tuất cần phải tham khảo ý kiến của những người xung quanh.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Tuổi Tuất có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều đến vấn đề tài chính trong hôm nay.

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như gia vị cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

Tuổi Tuất có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Sự thông minh, khôn khéo và khả năng ứng biến linh hoạt giúp bản mệnh vượt qua mọi khó khăn một cách xuất sắc. Lại được cát tinh nâng đỡ nên mọi bước tiến của người tuổi Hợi trong giai đoạn này đều được thuận lợi, hanh thông.

Bản mệnh sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, cơ may này chủ yếu dành cho những người theo nghề buôn bán kinh doanh, làm việc tự do là chính. Chính Tài sẽ giúp con giáp này nhạy bén phát hiện ra cơ hội kiếm tiền trong lúc mọi người còn chưa nhìn thấy nên thu được không ít tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. May mắn có quý nhân che chở nên dù có cãi vả, mâu thuẫn xảy ra thì đến cuối cùng cũng được hoá giải. Người độc thân mau chóng tìm được người phù hợp trong các mối quan hệ bạn bè có từ trước.

Bản mệnh sẽ có cơ hội phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo