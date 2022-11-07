Đúng giờ Sửu hôm nay (7/11/2022): QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh 'như diều gặp gió', hanh thông đủ đường, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về như thác đổ, người độc thân thoát kiếp FA

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 16:25

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này được quý nhân bám gót, vận trình hanh thông đủ đường, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, tình - tiền viên mãn, đào hoa vượng sắc.

Tuổi Tỵ

Tình duyên: Giỏi thỏa hiệp, dễ giải quyết chuyện tình cảm, có thể rủ người mình thích đi ăn tối, xem phim, mối quan hệ có thể tiến xa hơn.

Công việc: Bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, hãy chủ động đảm nhận những nhiệm vụ mới trong công việc, có nhiều ý tưởng hay khi hòa thuận với đồng nghiệp.

Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tị làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khả quan trong thời điểm này. Bạn ngày càng xác lập được vị thế và danh tiếng của mình, khiến nhiều người nghe danh chủ động đến kí kết hợp đồng. Người trẻ tuổi có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư để sử dụng tiền hợp lý, khiến tiền đẻ ra tiền. Nếu có gì chưa rõ, bạn hãy hỏi những người giàu kinh nghiệm xung quanh, như vậy sẽ tránh được những sai sót gây hao tài.

Đúng giờ Sửu hôm nay (7/11/2022): QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh 'như diều gặp gió', hanh thông đủ đường, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về như thác đổ, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 1
Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tị làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 7/11/2022 của 12 con giáp thấy, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn chẳng lo gặp phải khó khăn trong công việc vào ngày hôm nay. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

May mắn hơn, nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn thường xuyên nhận được lời cổ vũ cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng mạng lưới làm ăn của mình.

Tình duyên: Vận trình rất tốt, mối quan hệ với nửa kia tương đối ổn định, nếu có biến cố lớn có thể đưa việc kết hôn vào lịch trình. Người độc thân có thể gặp được người khác phái tốt dưới sự giới thiệu của bố mẹ.

Đúng giờ Sửu hôm nay (7/11/2022): QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh 'như diều gặp gió', hanh thông đủ đường, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về như thác đổ, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 2
Vận trình rất tốt, mối quan hệ với nửa kia tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc: Tư duy của bạn đa dạng hơn, luôn có nhiều ý tưởng tuyệt vời, có thể đưa ra nhiều giải pháp mới cho bộ phận và bạn sẽ có cơ hội để trở thành người lãnh đạo của nhóm.

Tài lộc: Ngôi sao tài lộc xuất hiện, bạn sẽ có nhiều cơ hội cho công việc làm thêm, chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội và dám cố gắng thì bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Kim sinh Thủy cho thấy dù ngoài xã hội có nhiều biến cố đến mấy thì khi về đến nhà, bản mệnh cũng sẽ luôn cảm thấy yên bình. Gia đình chính là bến bờ để bạn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, đồng thời có thêm động lực tiếp tục hướng tới tương lai.

Đúng giờ Sửu hôm nay (7/11/2022): QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh 'như diều gặp gió', hanh thông đủ đường, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, tiền tài về như thác đổ, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 3
Công việc: Tư duy của bạn đa dạng hơn, luôn có nhiều ý tưởng tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya mai (7/11): NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, ban phước lành xuống, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', sung sướng hơn người, từ nay về sau ngập tràn may mắn, cát khí vây quanh, vận trình vượng sắc

Khuya mai (7/11): NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, ban phước lành xuống, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', sung sướng hơn người, từ nay về sau ngập tràn may mắn, cát khí vây quanh, vận trình vượng sắc

Khuya mai vào ngày 7/11/2022, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn' lộc lá trời ban, sung sướng hết phần thiên hạ, từ nay chỉ có may mắn, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn.

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