Đúng dịp tết Trung thu, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tài vận hanh thông, ăn lộc Tổ tiên, đạp đúng hố chôn tiền, vùng lên đổi đời, giàu sang bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 09:50

Cùng chờ dịp tết Trung thu tới xem 3 con giáp nào được ăn lộc Tổ tiên, giàu lên trông thấy.

Tuổi Mão

Là một trong những con giáp có vẻ bề ngoài mềm mại, nhẹ nhàng, thậm chí là hơi yếu đuối, song tuổi Mão lại sở hữu một nội tâm cứng cỏi, không dễ đầu hàng nghịch cảnh, và đây cũng là 1 trong những yếu tố giúp họ đạt được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Tuy nhiên, nhiều lúc tuổi Mão được đánh giá là khá "cứng đầu", dễ khiến mối quan hệ của họ với những người khác trở nên căng thẳng. Đặc biệt là ở nơi làm việc, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ. Nhất là trong 7 âm vừa qua, tuổi Mão đã rất vất vả để gây dựng sự nghiệp. Họ phải nỗ lực gấp nhiều lần, chịu đựng không ít thử thách, thậm chí trong cả chuyện tiền bạc, tình cảm lẫn sức khỏe.

Đúng dịp tết Trung thu, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tài vận hanh thông, ăn lộc Tổ tiên, đạp đúng hố chôn tiền, vùng lên đổi đời, giàu sang bậc nhất - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Song như người ta vẫn nói "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", tử vi học có nói tháng 8 âm lịch, cụ thể là dịp Trung thu sẽ là sự khởi đầu mới cho 1 giai đoạn "may mắn hết phần người khác" cho tuổi Mão, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình 1 sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Dần vốn có tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Bằng cách này, con giáp này có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Dần còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.

Đúng dịp tết Trung thu vượng khí tràn đầy, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong công việc. Thời gian này mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Dần, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm.

Đúng dịp tết Trung thu, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tài vận hanh thông, ăn lộc Tổ tiên, đạp đúng hố chôn tiền, vùng lên đổi đời, giàu sang bậc nhất - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Dần hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Dần đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tuy hơi hiền lành nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống khiến cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Đúng dịp tết Trung thu, 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, tài vận hanh thông, ăn lộc Tổ tiên, đạp đúng hố chôn tiền, vùng lên đổi đời, giàu sang bậc nhất - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Những người tuổi Hợi vốn là người không tranh đấu không màng danh lợi với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong thời gian này, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Hợi kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Vào dịp tết Trung thu, người tuổi Hợi có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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