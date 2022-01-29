Đúng Chủ Nhật ngày 30/1, khó khăn vây quanh, 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại dẫn đến ‘tiền mất tật mang’, ‘hao tài tốn của’

Tâm linh - Tử vi 29/01/2022 17:31

Đúng Chủ Nhật, ngày 30/1, xin chia buồn với 3 con giáp vướng phải vận xui, “hao tài tốn của”, phải hết sức cẩn trọng.

Người tuổi Dần

Đúng Chủ Nhật ngày 30/1, khó khăn vây quanh, 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại dẫn đến ‘tiền mất tật mang’, ‘hao tài tốn của’ - Ảnh 1
Đúng Chủ Nhật, ngày 30/1, người tuổi Dần tài lộc sa sút, các mối quan hệ cá nhân và công việc dễ gặp trục trặc. Ảnh minh họa: Internet.

Đúng Chủ Nhật, ngày 30/1, người tuổi Dần tài lộc sa sút, các mối quan hệ cá nhân và công việc dễ gặp trục trặc, nhiều kẻ xấu tìm đến khiến rắc rối liên tiếp ập đến với bạn. Ngoài ra, Dần hãy cẩn thận hơn khi đi ra ngoài, đặc biệt là khi lái xe hoặc đi xe đạp, đừng lơ là để tránh tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, bạn cũng cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống đúng lúc, không nên làm việc quá sức.

Người tuổi Tuất

Đúng Chủ Nhật, ngày 30/1, tài lộc người tuổi Tuất giảm sút, vận trình công việc và cuộc sống đều không suôn sẻ. Xung quanh liên tục có những tin tức bất lợi nên tốt nhất là Tuất không nên hành động bốc đồng nếu không bạn sẽ hối hận về sau. Hơn nữa, Tuất cũng nên tăng thu giảm chi nếu không bạn sẽ bị áp lực về kinh tế. Đặc biệt trong những ngày nghỉ bạn có thể dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân, xem mình đã làm và chưa làm được gì trong năm cũ để có hướng phấn đấu rõ ràng hơn.

Người tuổi Hợi

Đúng Chủ Nhật ngày 30/1, khó khăn vây quanh, 3 con giáp bị kẻ xấu hãm hại dẫn đến ‘tiền mất tật mang’, ‘hao tài tốn của’ - Ảnh 2
Đúng Chủ Nhật, ngày 30/1, người tuổi Hợi tâm trạng vô cùng tồi tệ, bạn không muốn làm việc nữa nên hiệu quả công việc rất kém. Ảnh minh họa: Internet.

Đúng Chủ Nhật, ngày 30/1, người tuổi Hợi tâm trạng vô cùng tồi tệ, bạn không muốn làm việc nữa nên hiệu quả công việc rất kém. Lời khuyên dành cho người tuổi Hợi là bạn nên vực lại tinh thần, nếu không đến Tết bạn vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, vận may tiền bạc kém, bản mệnh có khả năng bị hao tài tốn của, tốt nhất bạn nên suy nghĩ chín chắn về vấn đề tài chính.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày Chủ Nhật 12/12, 3 con giáp xui xẻo vây quanh, tài lộc hao tổn, cẩn trọng tiểu nhân kẻo mất trắng tất cả

Đúng ngày Chủ Nhật 12/12, 3 con giáp xui xẻo vây quanh, tài lộc hao tổn, cẩn trọng tiểu nhân kẻo mất trắng tất cả

Trong ngày 12/12 này, 3 con giáp dưới đây phải hết sức thận trọng kẻo bị tiểu nhân hãm hại, mất trắng tất cả.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp xui xẻo tử vi con giáp chủ nhật tử vi con giáp 2022

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót