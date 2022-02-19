Đúng Chủ Nhật, ngày 20/2/2022, cuối tuần căng thẳng, 3 con giáp RƠI VÀO CĂNG THẲNG, tình duyên trắc trở, tránh đầu tư tiền bạc

Đúng Chủ Nhật, ngày 20/2/2022, Tỷ Kiên đưa tới những khúc mắc khó giải quyết khiến người tuổi Tý dễ vướng phải phiền phức không đáng có. Nếu ai đó cố tình chia bè phái thì người tuổi Tý nên giữ thái độ trung lập, tránh thái độ quyết liệt quá khiến những người có ý kiến đối nghịch sẽ thù ghét con giáp này.

Đường tình duyên trong ngày không được vui vẻ cho lắm, bản mệnh nên kiềm chế bản tính hiếu thắng của mình lại, vợ chồng mâu thuẫn, tranh cãi không có chuyện ai thắng, ai thua, nếu con giáp này cứ muốn mình là người giành quyền kiểm soát, khả năng lớn sẽ gây ra tổn thương cho cả mình lẫn nửa kia.

Đúng Chủ Nhật, ngày 20/2/2022, công việc của người tuổi Dần gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Dù bạn có từng đạt được thành tích xuất sắc đến đâu thì cách cư xử nóng nảy, bốc đồng vẫn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm. Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe và tiếp thu lời khuyên của người khác, đồng thời chờ đợi một thời điểm làm giàu khác thích hợp hơn.

Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên ăn đồ quá cay hoặc nhiều dầu mỡ.

Tử vi con giáp tuổi Dậu

Đúng Chủ Nhật, ngày 20/2/2022, tuổi Dậu có cảm giác mình đang bị yếu thế khi ai đó tha hồ thể hiện sức mạnh còn con giáp này chỉ cảm thấy yên ổn với những gì mình đang có. Con giáp này nếu cảm thấy không sẵn sàng cho bất cứ công việc nào thì tốt nhất là hãy thả lỏng cảm xúc của mình một chút. Đừng gượng ép mình vào những khuôn khổ, những nhiệm vụ khô cứng.

Đúng Chủ Nhật, ngày 20/2/2022, tuổi Dậu tình duyên có phần sa sút. Ảnh minh họa: Internet.

Đường tình duyên có phần sa sút. Vợ chồng lục đục, mâu thuẫn, cũng vì quá hiểu nhau nên càng dễ làm tổn thương nhau vì những lời nói trong lúc nóng giận.

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