Đúng Chủ Nhật, ngày 23/1/2022, kẻ xấu ‘ném đá giấu tay’ 3 con giáp liên tiếp gặp vận xui, mọi việc không thuận lợi, dễ mất tiền của

Đúng Chủ Nhật, ngày 23/1/2022, Kiếp Tài gây ra những tác động không tốt đến với sự nghiệp của người tuổi Tý. Nếu có ý kiến bất đồng, đôi bên cần trao đổi với nhau một cách hòa bình, chớ nên đề cao quan điểm của bản thân mà hạ thấp đối phương. Chỉ khi đôi bên đều bình tĩnh thì cuộc thảo luận mới mang lại kết quả khả quan.

Trong ngày Thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm bàn giấy. Bạn thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động, đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Đúng Chủ Nhật, ngày 23/1/2022, cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Những hành động vô tình của bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy bạn chớ nên lơ đãng mà cần đề phòng có người giở trò sau lưng mình.

Bên cạnh đó, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng Chủ Nhật, ngày 23/1/2022, người tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với cục diện Tương Phá. Bạn không nên chủ quan trong công việc nếu không muốn lâm vào rắc rối bất ngờ.

Đúng Chủ Nhật, ngày 23/1/2022, người tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với cục diện Tương Phá. Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo hôm nay có kẻ “ném đá giấu tay” xuất hiện. Hãy làm mọi việc bằng sức của mình.

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